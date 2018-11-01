Посвящаем этот выпуск самому толерантному городу Центральной Азии – Ташкенту. Здесь мирно сосуществуют 16 религиозных конфессий.

В сердце города, помимо исламских архитектурных комплексов, которых, кстати, здесь очень много, вы можете также найти католический костел, православный храм, немецко-лютеранскую кирху, буддистский центр и еврейскую синагогу.

Все эти сооружения - действующие, и одинаково ценны для прихожан и гостей.

По официальным данным, в Узбекистане зарегистрировано 2 тысячи 225 религиозных организаций. Существенная часть из них, естественно, относится к представителям Ислама, поскольку эту религию здесь исповедует 93% местного населения. Христиане и иудеи составляют религиозные меньшинства.

Тут царит удивительное взаимоуважение среди верующих разных религий.

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