Какие интернет-магазины популярны в Таджикистане, почему таджикистанцы предпочитают покупать вещи по интернету, и как это делать, чтобы было выгодно.

Делать покупки через интернет легко и просто. За считаные минуты можно выбрать необходимую вещь, не выходя из дома. По словам покупателей, жители страны выбирают онлайн магазины за широкий выбор, возможность покупать бренд, при этом, не переплачивая в 10 раз дороже.

В 1995 году состоялась первая продажа через Интернет: на сайте Amazon.com была продана книга.

В топ-5 самых популярных интернет - магазинов мира входят Taobao.com, Amazon.com, Aliexpress.com, eBay.com, 6pm.com. Таджикские покупатели чаще выбирают китайские компании Taobao.com и AliExpress. Во-первых, из Китая товары доходят быстрее, чем с Америки или с Германии, во-вторых цены в этих магазинах более доступные. Вместе с тем здесь также можно купить все мировые бренды и отличного качества.

Иллюстративное фото Фото с сайта Meduza

На примере этих двух магазинов мы и расскажем, как удобнее заказывать товары из-за рубежа.

AliExpress.com и Taobao.com - это интернет-магазины, продающие товары в розницу и мелким оптом. Оба магазина доступны на русском языке.

Оплата товара

Для покупателей из Таджикистана магазины предлагают оплачивать покупки с помощью международных платежных карт Visa, MasterCard, Maestro, МИР, DISCOVER и JCB, или с помощью электронных кошельков WebMoney Yandex.Money и Qiwi Wallet. Но не все жители Таджикистана имеют такие карты. В Таджикистане только «Казком-Таджикистан», «Эсхата» и «Спитамен Банк» предоставляют услуги международных платежных карт Visa и Master Card. Они предлагают мультивалютные счета, онлайн-банкинг, смс-оповещение и другие удобные функции.

Сами карты ничего не стоят, но за обслуживание надо платить. Так обслуживание карта Visa classic на 2 года и 8 месяцев от «Спитамен банка» стоит 10 долларов, обслуживание Visa gold - 15. Годовое обслуживание карты VISA Electron от «Казкомерцбанка» стоит 10 долларов.

Открыть QIWI Кошелек или Yandex money можно абсолютно бесплатно, прямо на их сайтах, введя данные и номер телефона, на который придет смс с кодом подтверждения. Пополнять QIWI Кошелек можно с банковских карт Visa, МИР и Maestro, а также в терминалах QIWI и Express Pay в Таджикистане.

Баланс кошелька Yandex money из Таджикистана можно пополнять только с помощью банковских карт Visa, МИР, Maestro, Mastercard и в терминалах QIWI и Express Pay. Услуга пополнения кошелька с баланса мобильного телефона не доступна в Таджикистане. Но его можно пополнить с терминалов, где с вас возьмут 3% от суммы пополнения и еще до 8% за конвертацию, так как карта Yandex.Money является российской, а деньги вы кладете на нее в сомони.

- Я плачу через Yandex.Money, – говорит Татьяна, жительница Душанбе. – Я купила карточку по почте из России, здесь закидываю на нее деньги через обычный терминал, и по ней расплачиваюсь за свои товары. Очень удобно. Единственное, карточку нужно продлевать каждые три года. Стоит она вместе с доставкой сюда не более 300 российских рублей в сомони.

Карточку Yandex money можно заказать по почте Фото с сайта yamobi.ru

Доставка

Следующий этап после оплаты, это доставка товара. Приходит товар к вам до дома через «Почтаи точик» (до июня 2017 года в стране работали экспресс-службы - DHL, UPS, TNT, Pony Express, которые также осуществляли эти доставки).

Доставка товаров с AliExpress и Taobao.com в Таджикистан займёт от 10 до 20 дней (в редких случаях посылка может идти до 2 месяцев), в зависимости от наличия товара и место расположения склада хранения.

Удобно, что доставка достаточно быстрая, неудобно, что в отличие от Taobao.com, каждая вещь от AliExpress приходит по отдельности.

Taobao.com соберет все выбранные вами покупки в одну посылку, и когда вы пойдете ее получать на таджикскую почту вы заплатите за нее (независимо от размера) 15 сомони.

А заказывая вещь от AliExpress нужно понимать, что, несмотря на то, что все вещи вы сложите в одну виртуальную корзину, даже выбранная вами одна заколочка для волос придет отдельной посылкой, и за каждую вы заплатите, правильно – по 15 сомони. Так что не забывайте плюсовать эти траты.

На обоих сайтах есть раздел бесплатная доставка, где собраны все товары с бесплатной доставкой. Выбирая их, вы не будете платить за перевозку, но имейте в виду, что в этом случае ваша покупка может идти дольше.

Почти половина всех продаж в сфере e-commerce, по итогам 2017 года, придется на Китай (47%). В денежном выражении это около 900 миллиардов долларов. Таким образом, эта страна займет первое место в мире по уровню продаж в интернет-коммерции, подвинув с этого места США. Вторым по величине региональным рынком в области интернет-торговли является Северная Америка. В этом году объем продаж в США и других странах этого региона прогнозируется на уровне 423 миллиардов долларов, показав рост +15,6%.

Преимущества и недостатки

Главный недостаток - китайские размеры одежды (если вы покупаете именно их производителя) довольно сильно отличаются от европейских, то есть являются маломерками порой на пару размеров.

Недостатком AliExpress является то, что вы размещаете заказ непосредственно магазину, и если нарветесь на недобросовестного продавца, то возможно не получите свой заказ или получите его очень и очень нескоро. С таким продавцом практически невозможно воевать, вы можете написать сотни претензий, но в ответ не получите ни свои деньги, ни даже какого-либо вразумительного ответа.

Решение при размещении заказа обязательно обращайте внимание на рейтинг продавца, на количество отзывов выбранного вами товара.

И наоборот - преимуществом TaoBao является то, что вы работаете не с магазином, а с администрацией сайта, которая в свою очередь несет ответственность за все магазины, участвующие в продаже товаров на их сайте. Например, если вы разместили товар у продавца, рейтинг которого низок, или он не вызывает доверия, либо вышел из доверия администрации сайта вас обязательно об этом предупредят, и уже вам решать размещать товар у данного продавца или нет.

К концу 2018 года общий объем продаж интернет-магазинов по всему миру, по прогнозам, должен достичь отметки в 2 триллиона долларов США (!). Рост, по сравнению с 2017 годом, составит +6%.

Также, если при поступлении вашего товара на общий склад окажется, что он бракован, или не того цвета или размера, вас также предупредят об этом и даже вышлют фотографию. В данном случае опять же решение остается за вами, брать такой товар или отказаться от него. Конечно, и у TaoBao бывают проколы, но при этом вы можете написать претензию администрации сайта и, почти в 99% случаях вам вернут деньги за недопоставленный товар, за бракованный товар и т.п.

В чём принцип работы служб-посредников?

Помимо прямой покупки в интернет-магазинах, можно заказать товары с помощью посредников в Таджикистане. У некоторых из них есть свои интернет-магазины, где собраны товары с различных площадок продажи и цены указаны в сомони.

В основном сайты-посредники доставляют товары из Китая, но существуют и те, кто делает доставку из Германии или Дубая. Некоторые посредники продают свои товары в соцсетях.

- Посредники по заказу покупателя приобретают товары в различных мировых интернет-магазинах. Они ставят свои проценты и доставляют в Таджикистан, - сообщил «АП» сотрудник один из служб посредников. – Удобство в том, что вы не заморачиваетесь с покупкой того же электронного кошелька, вам не нужно самим разбираться в дебрях магазина как правильно заказать, как отследить посылку.

Средний возраст онлайн-покупателя в мире – 25 лет. Шопинг является самой быстрорастущей онлайн-активностью современных интернет-пользователей.

- Я выбираю товары в мировых интернет-магазинах, а заказываю уже через таджикских посредников, – говорит жительница Худжанда Парвина Закирова. - Мне так удобнее потому что оплата производится в сомони и наличными. Или с помощью терминалов оплаты, то есть не обязательно иметь карту Visa или Master Card. Некоторые посредники берут деньги за покупки курьером уже после доставки, это тоже очень удобно.

- Но главное преимущество таких посредников в том, что мы отвечаем за качество товара, то есть вы не получите вместо заявленного на сайте красивого вечернего платья пародию на него, - добавляет сотрудник одной из таких компаний.

Но, воспользовавшись услугами посредников, за доставку вы заплатите, конечно, больше. Как правило, доставка стоит 10 процентов от суммы товара плюс плата за вес за каждые 100 грамм - 1 евро.

Вот как выглядит топ-10 рынков электронной коммерции мира по состоянию на 2018 год:

Хотя, по словам Рустама Давлатова, постоянного покупателя онлайн площадок, иногда бывает и наоборот.

- Если товар заказывается и доставляется по одиночке, то есть только ты что-то заказал и больше в этот промежуток времени, никто кроме тебя, а то он выйдет дороже, но чаще посредники покупают товар сразу нескольким клиентам и при общем сборе груза тогда выходит дешевле, - говорит Рустам.

В прошлом году Налоговый комитет заявил о намерении собирать налоги со всех электронных сервисов. Глава налогового комитета считает, что налоги с таких сервисов, как Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo и других могут ощутимо пополнить бюджет. Это не могло не напугать таджикских посредников, и многие из них, нужно отметить, сейчас работают, не рекламируя себя.

По словам таджикских онлайн покупателей у нас популярны именно посредники, нежели мировые интернет магазины, так как не все еще привыкли покупать по предоплате, есть недоверие или даже риск получить товар совершенно не того качества.