Власти Таджикистана решили заменить воинские звания, которые используются в таджикской армии со времён Cоветского союза, на таджикские. Для этого Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана создал специальную группу, в которую вошли ученые, историки и военные.

Пока созданная группа рассматривает таджикские варианты воинских званий, изучив историю династий Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов. Уже даже составлен пробный перечень новых воинских званий для армии Республики Таджикистан и других силовых структур. При этом в комитете пока не пришли к единому мнению относительно замены званий высшего командного состава — генерал-майора, генерал-лейтенанта и генерал-полковника.

В нашем тесте эти варианты Комитета стоят на первых двух строчках. Также мы предлагаем предлагаем вам варианты названий воинских подразделений ВС Ирана. Ну и те, которые сейчас используются.

Какой вариант вам более понятен и нравится? Голосуем? Не забудьте отправить форму после заполнения.

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