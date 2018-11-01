В технопарке Ташкента «Яшнабад» запущено десять инновационных проектов, в том числе производство 3D-принтеров и уникальных роботов. Об этом сообщает Podrobno.Uz.

Один из продуктов производителей из «Яшнабада» – интерактивный робот Adbot, который помогает людям с навигацией, отвечает на вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем общался. Робот предназначен для мест большого скопления людей.

Также технопарк ведет переговоры с Минздравом страны о выпуске продукции для медицинских вузов.

3D-принтер может распечатать фигуру в виде сердца, челюсти, скелета человека и так далее, чтобы студенты практиковались на готовых экспонатах. Отметим, что 3D-печать в мире используется не только для обучения студентов-практикантов, но и для реконструкций и протезирования костных имплантатов в хирургии.

Указ о создании технопарка для продвижения инновационного предпринимательства и благоприятной среды для его развития президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 5 июля 2017 года.

Компании, получающие статус резидента, пользуются льготами и преференциями, установленными правительством, в том числе освобождаются от ряда налогов и отчислений и получают производственные площади и льготные кредиты для инновационных проектов сроком на семь лет.

В конце 2017 года в стране было создано Министерство инновационного развития, а в сентябре Шавкат Мирзиёев поставил задачу к 2030 году вывести Узбекистан в ТОП-50 передовых стран в рейтинге Глобального инновационного индекса. Утвержденная им Стратегия инновационного развития республики на 2019-2021 годы предусматривает увеличение вложений государственных и частных средств в инновации, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, внедрение современных и эффективных форм финансирования мероприятий в этих сферах, сообщает ИА «Фергана».

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