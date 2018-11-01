План осеннего призыва в ряды Вооруженных сил Таджикистана на 31 октября выполнен по республике на 86%. Город Душанбе в ближайшее время сможет рапортовать о выполнении плана разнарядки призыва новобранцев в ряды национальной армии Таджикистана – на вчерашний день план призыва в столице выполнен на 96%.

Осенний призыв в ряды Вооруженных сил Таджикистана стартовал 1 октября и продлится до 30 ноября.

Горный Бадахшан в начале второй декады октября первым отрапортовал о стопроцентном выполнении плана, сообщает Минобороны.

«В Хатлоне призывная кампания выполнена на 85%, в Согде - на 90%, в РРП - на 78%», - сообщил «АП» начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана, майор Ориф Нозимиён.

По данным оборонного ведомства страны, в ряды таджикской армии призываются молодые люди 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Республиканскую комиссию по организации осеннего призыва возглавляет вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим.

В текущем призыве заметен рост числа молодых людей, идущих в армию добровольцами. В частности, из Согдийской области более тысячи молодых людей пошли служить добровольно.

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