Специалисты международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service изучают социально-экономические и финансово-бюджетные показатели Таджикистана для дальнейшего присвоения республике кредитного рейтинга.

Прибывшие в Душанбе представители Moody’s во главе с исполнительным директором этого агентства Джином Фангом встретились с руководством Национального банка Таджикистана, сообщает пресс-служба НБТ.

Делегации Moody’s была предоставлена информация о текущем состоянии банковской системы страны, реализации реформ в этом секторе, различных направлениях развития финансового сектора и существующих возможностях для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли.

«В ходе совещания стороны обменялись мнениями по основным макроэкономическим показателям и дальнейшему реальному развитию экономики, а также обсудили финансово-бюджетные и социально-экономические вопросы для рейтинговой оценки», - отмечается в сообщении таджикского регулятора.

Представители Moody’s отметили важность изучения государственных обязательств, реформ в банковской системе, международных резервов, уровня инфляции и роста экономики для определения кредитного рейтинга страны.

Они презентовали методологию присвоения рейтинга и основные факторы, влияющие на его определение, в частности, такие показатели, как финансовая стабильность, фискальная политика и потенциальные риски от чрезвычайных ситуаций.

Представители Moody’s в НБТ, в центре исполнительный директор Moody’s Investors Service Джин Фанг Фото пресс-службы НБТ

Зачем Таджикистану суверенный рейтинг?

Moody’s Investors Service занимается определением рейтинга Таджикистана с 2013 года.

Республике в августе прошлого года был присвоен суверенный кредитный рейтинг в степени «B3, устойчивое развитие» (B3, Outlook Stable).

Таджикистану тогда потребовались услуги этого рейтингового агентства, чтобы привлечь финансовые ресурсы на строительство Рогунской ГЭС посредством размещения государственных ценных бумаг на международных финансовых рынках.

Кредитный рейтинг страны служит финансовым показателем для инвесторов ценных бумаг и определяется международными рейтинговыми агентствами.

Публикация итогов оценки независимого кредитного рейтинга является одним из основных требований вхождения на международные инвестиционные рынки.

Что собой представляет Moody’s

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service является дочерней компанией Moody’s Corporation. Занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Moody's наряду со Standard & Poor’s и Fitch Ratings входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств.

Со времени разработки первых определений рейтингов облигаций в 1909 году количество рейтингов агентства Moody’s существенно выросло. Сегодня Moody’s оперирует 32 системами, и их число растет с каждым годом.

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