В Баку, по инициативе посольства Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике, по случаю объявления 2018 года Годом развития туризма и народных ремесел, состоялась выставка и культурный вечер.

В мероприятии приняли участие более двухсот гостей, в том числе представители Милли Меджлис (парламент), министерств и ведомств, руководители дипломатических миссий, представители международных и региональных организаций, аккредитованных в Азербайджане, а также деятели науки и культуры, представители средств массовой информации, деловых кругов, таджикской диаспоры, сообщает МИД РТ.

В своем выступлении посол Таджикистана Рустам Соли рассказал о достижениях страны за годы независимости, возрождении, развитии и процветании культурного наследия таджиков.

Мероприятие было направлено на поддержку и развитие национальных народных ремесленников, которые в течение многих веков создавали уникальные произведения искусства: ткани, посуду, музыкальные инструменты, ковры, предметы мебели, ювелирные украшения и сегодня продолжают развивать традиции своих предков.

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В рамках мероприятия состоялся показ национальной одежды: атлас, адрас, гулдузи, чакан, были представлены сузани, кундал, народные инструменты, картины спейзажами различных уголков Таджикистана, показаны видео-материалы о туристическом потенциале Таджикистана, народные песни и танцы, а также предложены разнообразные блюда национальной кухни.

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