По решению мэра Душанбе Рустама Эмомали 6 ноября - в День 24-й годовщины принятия Конституции Таджикистана - во всех парках культуры и отдыха столицы состоятся культурно-массовые мероприятия, концерты мастеров искусств, выставки народных промыслов, сообщили «АП» в пресс-службе мэрии.

Уже завтра, 2 ноября, в Душанбе состоится торжественное собрание, посвященное Дню Конституции, на которое приглашены ветераны госслужбы, ученые, поэты, писатели, представители общественности города.

Мэр Душанбе поручил выделить порядка 11 тыс. сомони для проведения в столице 5 ноября научно-теоретической конференции «Конституция - первоисточник независимости нации».

Также решением управления образования Душанбе среди старшеклассников столичных общеобразовательных школ будет проведен конкурс сочинений на тему «Конституция Таджикистана в судьбе моего поколения».

Победители конкурса будут поощрены памятными подарками.

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