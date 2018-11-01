Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев по итогам состоявшегося в конце октября в Москве Шестого Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: развитие межрегионального сотрудничества», поблагодарил российскую сторону за реализацию амнистии граждан Таджикистана, въезд которых на территорию РФ был запрещен. Амнистия была проведена с 24 марта по 24 апреля 2017 года.

При этом он заявил, что тогда, из-за такого небольшого срока, порядка 70 тыс. граждан Таджикистана не смогли упорядочить свои документы и попасть под данную амнистию.

В настоящее время число граждан Таджикистана, въезд которым на территорию РФ запрещен, составляет 208 тыс. человек, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Навруз Курбонзода.

"В связи с этим, по просьбе и предложению Махмадсаида Убайдуллоева при непосредственной поддержке главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко соответствующие структуры РФ согласны пойти на встречу и заняться проведением еще одной такой амнистии, прежде всего, для указанных 70 тыс. граждан Таджикистана", - сказал он.

По его словам, положительное решение вопроса о возможном снятии запрета еще для 138 тыс. граждан Таджикистана будет рассматриваться ответственными структурами РФ под контролем Совета Федерации, и это отражено в итоговом протоколе таджикско-российского межпарламентского форума.

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