Республика ухудшила свою позицию по 7 из 10 индикаторов Doing Business

Таджикистан опустился в рейтинге Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса 2019» (Doing Business 2019) на три пункта. Республика заняла 126-ое место среди 190 стран мира.

Аналитики Всемирного банка снизили позиции Таджикистана по 7 из 10 индикаторов по сравнению с прошлогодним отчетом.

В частности:

- регистрация предприятий (60-ое место, - 3 позиции);

- налогообложение (136-ое место, - 4 позиций);

- обеспечение исполнения контрактов (61-ое место, - 7 позиций);

- защита прав миноритарных инвесторов (38-ое место, - 5 позиций);

- получение кредитов (124-ое место, - 2 позиций);

- подключение к системе электроснабжения (173-ое место, - 2 позиций);

- регистрация собственности (91-е место, - 1 позиция).

При этом республика смогла улучшить свои позиции только по трем индикаторам отчета:

- разрешение неплатежеспособности (146-е место, + 2 позиций);

- международная торговля (148-е место, +1 позиция);

- разрешение на строительство (135-е место, + 1 позиция).

Возглавляют рейтинг, как и в прошлом году, Новая Зеландия, Сингапур и Дания. В десятку стран с наиболее благоприятными условиями для бизнеса также вошли Гонконг (специальный административный район Китая), Южная Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Македония.

Среди стран Центральной Азии сравнительно высокое место в рейтинге занимает Казахстан, который расположился на 28-ом месте. Кыргызстан находится на 70-ом месте, Узбекистан – на 76-ом месте. Туркменистан отсутствует среди рассмотренных в рейтинге стран.

Россия, улучшив свою позицию по сравнению с прошлым годом на 5 пунктов, расположилась на 31ом месте.

Доклад Ведение бизнеса 2019

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus