Ежегодно 31 октября, начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день городов. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации и более бережному отношению к городам. Согласно данным ООН, к 2050 году более 60% населения планеты будут являться городскими жителями, на начало 1800-х годов только 2% населения жили в городах.

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