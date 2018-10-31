В индийском штате Гуджарат у города Вадодара открыли самый высокий монумент в мире - Статую единства, передает Медуза.

Монумент высотой 240 метров посвящен герою борьбы за независимость Индии Сардару Валлабхаи Пателю. Высота статуи без постамента - 182 метра, еще 58 метров приходится на постамент.

На производство статуи ушло почти 2 тысячи тонн бронзы. Памятник расположен на площади в 20 тысяч квадратных метров. Внутри конструкции установлены два лифта. На вершине монумента создана смотровая площадка, которая способна вместить 200 туристов. Рядом со статуей искусственное озеро.

Монумент почти в два раза выше статуи Свободы (с постаментом).

Валлабхаи Патель - национальный герой, борец за независимость страны, один из авторов Конституции Индии. Занимал пост министра внутренних дел и вице-премьера в 1947-1950 годах.

На статую Единства потратили $430 млн. Власти рассчитывают, что новый монумент станет одной из главных туристических достопримечательностей штата Гуджарат.

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