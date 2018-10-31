Сегодня, 31 октября, отмечается Международный день экономии. В честь этой даты мы решили вспомнить всё, на чём вынуждены экономить простые таджикистанцы.
Таджикистанцы слово «экономия» слышат часто, по поводу и без него. В стране принято немало законов, которые регулируют проведение мероприятий, с учётом их экономной организации.
Так, в июне 2007 года в Таджикистане был принят закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», который ограничил проведение некоторых обрядов, праздничных и траурных мероприятий в Таджикистане.
Позже Комитет по делам религии совместно с Советом улемов и Центр исламоведения Таджикистана определили порядок проведения траурных церемоний и выражения соболезнований.
Итак:
Не плач, не ешь, сиди дома
Все обряды похорон и траура должны проводиться без убоя скота и без предложения еды, в том числе обряды «третьего дня», «сорокового дня» и «годовщины». А еще на похоронах запрещается громко плакать и приглашать специальных плакальщиц.
Другие обряды - «панч», «шаби хафт», «шаби нух», «рузи чил», «душанбеги», «джумаги» и другие являются нововведениями, и их проведение запрещено.
В августе 2017 года в Таджикистане приняли поправки в Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Данный закон обязывает мусульман накрывать на религиозные праздники Рамазон и Курбон скромный дастархан, не допускать расточительства и излишества.
В этом году даже был введён штраф, в 5 тысяч сомони, за превышение размера дастархана и расточительство на Иди Курбон. Размер тогда, кстати, был определен совершенно четкий – 1х1,5 метра.
В январе 2017 постановлением правительства о «Порядке содержания и эксплуатации кладбищ» были определены размеры могил для усопших: она не должна превышать 2 метра в длину и 1,5 метра в ширину. Кроме того, таджикские власти установили и размеры надгробных камней. Постановление было принято для недопущения помпезности и демонстрации материального благосостояния граждан.
Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» запрещает также организацию мероприятий «хочиталбон» и «хочиоши» (угощения по случаю паломничества).
Не празднуй, не трать свет, сиди дома
В декабре 2017 года Минобразования и науки Таджикистана запретило установку новогодних елок в школах. «Такое решение было принято по просьбе родителей для недопущения сбора денег на расходы и, в целом, направлено против расточительства», - говорили тогда в министерстве.
Чтобы прекратить сборы с родителей огромных сумм и подарков, было запрещено проведение «Последнего звонка», «Иди Алифбо» (прощание с букварем) в школах, и «До свидания детский сад».
Экономит наши деньги правительство и когда запрещает праздновать дни рождения. В ресторанах их проводить нельзя. Статья 8 Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» гласит: день рождения в Таджикистане можно отмечать только в семейном кругу. Жительница города Худжанд, которая проигнорировала это требование, и 17 сентября пригласила шестерых своих подруг на празднование своего 25-летия в ресторан, была оштрафована на 5 тысяч сомони (около $530). Это один из последних случаев.
"Барки точик" периодически призывает население экономить электроэнергию, тогда, в стране не будет проблем с подачей электричества, заверяют в энергохолдинге.
Мы потратим на дворцы
В то же самое время в стране продолжается возведение объектов, на строительство которых выделяются десятки и сотни миллионов долларов.
Вот лишь пара из них.
В Душанбе началось строительство здания парламента и правительства Таджикистана. На это выделяет деньги Китай - безвозмездную помощь в размере более $300 млн. Да, деньги не наши, но вопрос о целесообразности такого дорогого строительства остается.
Завершаются работы по строительству в Душанбе самой крупной в Центральной Азии мечети. Стоимость проекта оценена в 100 миллионов долларов, 70% финансирует Катар, 30% - Таджикистан.
Национальный банк Таджикистана намерен построить себе новый многоэтажный офис. По проекту здание должно быть современным, отвечающим стандартам столичного Генплана и в нем должно быть не менее 16 этажей. Зачем НБТ столько этажей, не понятно.
Как еще можно экономить, смотрите в нашей инфографике:
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цугьептс2 часа назад
......в Таджикистане был принят закон.............
В США тоже были приняты законы:
В Балтиморе не разрешается приходить в театр со львами.
В городе Провиденсе, Род Айланд, в магазинах запрещено по воскресеньям продавать зубную щетку и пасту одному и тому же покупателю.
В Нью-Орлеане нельзя привязывать крокодилов к гидрантам.
В Миннесоте вам грозит попасть в тюрьму за то, что вы спите голым.
В Аляске запрещается выбрасывать живых лосей из самолета.
В Оклахоме под угрозой тюремного заключения запрещено откусывать куски от чужого гамбургера.
В городе Юрика в Иллинойсе, мужчинам, носящим усы, запрещается целовать женщин.
На Аляске запрещается поить спиртными напитками лосей.
В Хартфорде в Коннектикуте запрещено переходить дорогу на руках.
В Балтиморе запрещается швырять копны сена со второго этажа.
В Оксфорде в Огайо женщинам нельзя раздеваться, стоя перед портретом мужчины.
В Карризоз в Нью-Мексико женщинам запрещается появляться на публике небритыми.
.В Мичигане женщина не может постричь волосы без предварительного согласия мужа.
В Небраске вам грозит арест, если ваш ребёнок начнет икать во время службы в церкви.
В городе Норко закон запрещает жителям содержать в домашних условиях или участках носорогов.
В штате Вашингтон, люди, которые приехали в штат с намерением совершить преступление, должны сначала позвонить в полицию и осведомить ее о наличии подобных планов.
В городе Чико в Калифорнии штраф до 500 долларов, грозит всякому, кто взорвет в пределах города ядерное устройство.
В городе Зайон в Иллинойсе запрещается давать зажженные сигары кошкам, собакам и другим домашним животным.
В Алабаме запрещено водить машину с завязанными глазами.
в той же Алабаме. Они запретили пешеходам открывать на улицах зонты, чтобы не пугать лошадей.
В штате Аризона запрещено охотиться на верблюдов.
В Аризоне под угрозой штрафа запрещено класть спать осла в ванной.
В Айдахо запрещено рыбачить, сидя на верблюде.
В Пенсильвании не разрешается, чтобы в доме вместе проживали более 16-ти женщин (по мнению законодателей — 17 женщин — это уже бордель). Закон, однако, позволят совместно жить 120-ти мужчинам.
США, Кливленд:Женщинам запрещается носить лакированные туфли, так как мужчины могут увидеть в них отражение нижнего белья.
Запрещается арестовывать трупы за долги.
США, Кресскил:Все коты обязаны носить по три колокольчика, чтобы предупреждать птиц о своём появлении
США, Миннесота:Закон запрещает развешивать мужское и женское нижнее бельё на одной верёвке.
В Индиане запрещено принимать ванны в период между Октябрем и Мартом.
Вскрывать консервные банки при помощи огнестрельного оружия противозаконно.
США, Урбана:Чудовищам по закону запрещено заходить в пределы города.
США, Мариетта: запрещается плевать из машины или автобуса. Тем не менее из грузовика плевать можно.
США, Марикопа-Кауни:В одном доме может проживать не более 6 девушек.
Китай:Спасать тонущего человека противозаконно, поскольку это является вмешательством в его судьбу.
в Арканзасе река Арканзас Ривер не имеет права подниматься выше, чем уровень моста в Литтл Рок.
В Небраске действует закон, запрещающий ловлю китов. И это при том, что в штате моря нет в помине.
Заметьте, что РТ по идиотским законам намного отстаёт от других, но есть куда развиваться.
Zorro3 часа назад
Мы все знаем как много отмывают и воруют при строительстве. Это очень хороший и легальный бизнес для чиновников. При строительстве зданий обычно воруют окло 40% всего бюджета за счет приписывания высоких цен на строй материалы и работы. Вообще нужно запретить строительсто таких больших проектов во время кризиса. Чиновники до сих пор воруют а народ нищенствует... К тому же коррупционеров отпускают, елси они заплатят штрафы. Легальная коррупция.
Фаррух4 часа назад
Да вообще запретить все. . Есть через день, баня раз в месяц...
gharib4 часа назад
..и у вас есть, к чему стремиться:
"В Индии открыли высочайшую статую в мире - высота статуи составляет 182 метра, а вместе с основанием – 240 метров, что почти втрое превышает, например, скульптуру "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
https://www.svoboda.org/a/29575048.html