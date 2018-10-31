Сегодня, 31 октября, отмечается Международный день экономии. В честь этой даты мы решили вспомнить всё, на чём вынуждены экономить простые таджикистанцы.

Таджикистанцы слово «экономия» слышат часто, по поводу и без него. В стране принято немало законов, которые регулируют проведение мероприятий, с учётом их экономной организации.

Так, в июне 2007 года в Таджикистане был принят закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», который ограничил проведение некоторых обрядов, праздничных и траурных мероприятий в Таджикистане.

Позже Комитет по делам религии совместно с Советом улемов и Центр исламоведения Таджикистана определили порядок проведения траурных церемоний и выражения соболезнований.

Итак:

Не плач, не ешь, сиди дома

Все обряды похорон и траура должны проводиться без убоя скота и без предложения еды, в том числе обряды «третьего дня», «сорокового дня» и «годовщины». А еще на похоронах запрещается громко плакать и приглашать специальных плакальщиц.

Другие обряды - «панч», «шаби хафт», «шаби нух», «рузи чил», «душанбеги», «джумаги» и другие являются нововведениями, и их проведение запрещено.

Фото радио Озоди

В августе 2017 года в Таджикистане приняли поправки в Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Данный закон обязывает мусульман накрывать на религиозные праздники Рамазон и Курбон скромный дастархан, не допускать расточительства и излишества.

В этом году даже был введён штраф, в 5 тысяч сомони, за превышение размера дастархана и расточительство на Иди Курбон. Размер тогда, кстати, был определен совершенно четкий – 1х1,5 метра.

Фото tiroz.org

В январе 2017 постановлением правительства о «Порядке содержания и эксплуатации кладбищ» были определены размеры могил для усопших: она не должна превышать 2 метра в длину и 1,5 метра в ширину. Кроме того, таджикские власти установили и размеры надгробных камней. Постановление было принято для недопущения помпезности и демонстрации материального благосостояния граждан.

Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» запрещает также организацию мероприятий «хочиталбон» и «хочиоши» (угощения по случаю паломничества).

Не празднуй, не трать свет, сиди дома

В декабре 2017 года Минобразования и науки Таджикистана запретило установку новогодних елок в школах. «Такое решение было принято по просьбе родителей для недопущения сбора денег на расходы и, в целом, направлено против расточительства», - говорили тогда в министерстве.

Чтобы прекратить сборы с родителей огромных сумм и подарков, было запрещено проведение «Последнего звонка», «Иди Алифбо» (прощание с букварем) в школах, и «До свидания детский сад».

Фото Asia-Plus

Экономит наши деньги правительство и когда запрещает праздновать дни рождения. В ресторанах их проводить нельзя. Статья 8 Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» гласит: день рождения в Таджикистане можно отмечать только в семейном кругу. Жительница города Худжанд, которая проигнорировала это требование, и 17 сентября пригласила шестерых своих подруг на празднование своего 25-летия в ресторан, была оштрафована на 5 тысяч сомони (около $530). Это один из последних случаев.

"Барки точик" периодически призывает население экономить электроэнергию, тогда, в стране не будет проблем с подачей электричества, заверяют в энергохолдинге.

Фото Радио Озоди

Мы потратим на дворцы

В то же самое время в стране продолжается возведение объектов, на строительство которых выделяются десятки и сотни миллионов долларов.

Вот лишь пара из них.

В Душанбе началось строительство здания парламента и правительства Таджикистана. На это выделяет деньги Китай - безвозмездную помощь в размере более $300 млн. Да, деньги не наши, но вопрос о целесообразности такого дорогого строительства остается.

Завершаются работы по строительству в Душанбе самой крупной в Центральной Азии мечети. Стоимость проекта оценена в 100 миллионов долларов, 70% финансирует Катар, 30% - Таджикистан.

Национальный банк Таджикистана намерен построить себе новый многоэтажный офис. По проекту здание должно быть современным, отвечающим стандартам столичного Генплана и в нем должно быть не менее 16 этажей. Зачем НБТ столько этажей, не понятно.

Как еще можно экономить, смотрите в нашей инфографике:

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