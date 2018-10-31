Мэр Душанбе направил в адрес правительства предложение ввести запрет на тонировку общественного транспорта, а мы решили еще раз напомнить и городским властям и водителям общественного транспорта о правилах перевозок пассажиров.

Свое предложение снять тонировку Рустам Эмомали мотивирует обеспечением безопасности пассажиров и улучшением уровня их обслуживания.

Предложение мэра касается всех видов общественного транспорта - автобусов, троллейбусов, маршруток и такси, независимо от их формы собственности.

В Душанбе на сегодня курсируют более 2900 средств пассажирского транспорта, около 80% из них частные.

«За» и «против»

На сегодняшний день в Таджикистане вниманию общественности так и не представлены реальные статистические данные о количестве правонарушений, совершенных владельцами авто с тонированными стеклами.

Я поддерживаю предложение мэрии запретить тонировку маршруток и такси, - говорит жительница Душанбе Розия Максудова. – Иной раз сядешь в такси, а тут присаживаются ещё мужчины. Где гарантия, что они не приятели таксиста, и не задумали что-то плохое? В любом случае, когда машина без тонировки, есть возможность при опасности дать сигнал о помощи мимо проезжающим машинам или пассажирам у дороги.

Душанбинка предлагает запретить тонировки на всех машинах, особенно на дорогих иномарках.

"Некоторые водители таких авто считают, что им все дозволено. Они ведут себя нагло, не соблюдают правила дорожного движения, останавливаются возле одиноко стоящих девушек, предлагая им прокатиться. Вот им обязательно нужно запретить тонировать свои автомобили", - считает Максудова.

На балансе коммунальных предприятий столицы находятся 560 транспортных средств, которые обслуживают пассажиров в Душанбе.

У противников запрета на тонировку свои аргументы. Тонировка на стеклах автомобиля, в первую очередь, призвана смягчить наши жаркие климатические условия, она защищает салон автомобиля от палящих лучей солнца, утверждают они.

Тонировку общественного транспорта запретить нельзя, - считает житель столицы Иззатулло Зокиров. – Спросите у любого, кто пользуется маршрутками или автобусами – каково им летом? Водители не включают кондиционер, в салоне жара, а тут еще солнце через окно припекает. Это же настоящий кошмар. Может сначала решить вопрос с вентиляцией, а уж потом взяться за тонировки?

Темно - светло, светло - темно

Несмотря высокую стоимость тонировки - от 2,5 тысячи сомони и выше за год - сегодня тонированные стекла имеют многие автомобили, в том числе и микроавтобусы, осуществляющие пассажирские перевозки, и даже тракторы.

Так, например, в декабре прошлого года во время рейда на автодороге Душанбе-Курган-тюбе водитель трактора марки «Т28» был оштрафован на 3 тысячи сомони, за незаконное использование тонировки. Он объяснил, что хотел всего лишь спастись от солнечных лучей.

Еще в 1999 году правительство республики приняло постановление, запрещающее использование тонированных стекол.

Фактически запрет на использование таких автомобилей осуществлялся с 1992 года, и он был обусловлен общественно-политической ситуацией в стране.

В 2008 году депутаты таджикского парламента впервые заговорили об отмене запрета на затемненные стекла в автомобилях, но этот вопрос привлек внимание президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Глава государства запретил тонировку, отметив, что она может сопровождаться ростом преступности.

Но уже меньше, чем через два года, с 1 января 2010 года, в силу вступили дополнения и изменения в законы «Об иных обязательных платежах в бюджет», и «О дорожном движении», согласно которым, в Таджикистане разрешили использование тонированных стекол в автомобилях за определенную плату, которая должна была пойти на строительство Рогунской ГЭС.

Уже в 2010 году за тонировку стекол владельцы 7 тыс. 700 автомобилей на счет строительства Рогунской ГЭС, по официальным данным, направили 19 миллионов 57 тысяч 500 сомони.

Разрешение на тонировку стекол автомашин выдается сроком на один год, и желающим его продлить придется вновь заплатить за это преимущество. Разрешение выдают в отделениях Госавтоинспекции.

После получения документа, автолюбители могут тонировать окна машины на любой вкус без ограничений. Однако лобовое окно должно оставаться прозрачным, и затемнять разрешено только верхние 20 сантиметров.

Улучшение обслуживания не только в отмене тонировок

По словам пассажиров, вопрос безопасности и улучшение качества обслуживания на общественном транспорте зависит от многих факторов.

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В первую очередь, нужно, наконец - то решить вопрос с переполненными маршрутками. Перегруз, это одна из причин аварий на дорогах, - говорит сотрудник столичной кредитной организации Субхон Маликов. – Я вот имею свою машину и часто вижу, как ездят по дороге маршрутки. Стараюсь не приближаться к ним, так как в любой момент они могут резко остановиться, чтобы «прихватить» клиента, или же рвануть с места, чтобы обогнать своего коллегу по маршруту. А как там, в салоне с пассажирами, их мало волнует".

Действительно, вопрос этики поведения в общественном транспорте в нашей стране остается очень актуальным.

Она практически отсутствует в реале, но оказывается, прописана законодательно.

В выдержке из распоряжения министра транспорта Таджикистана от 14 ноября 2017 года под № 260 "О внесения дополнений в "Правила перевозок пассажиров, багажа и ручной клади автомобильным транспортом в Республики Таджикистан", имеется целый пункт о том, как должен вести себя водитель общественного транспорта при обслуживании пассажиров. Итак, водитель обязан:

- одевать специальную форму для водителей пассажирского транспорта;

- обладать вежливым отношениям к пассажирам и участникам дорожного движения;

- строго соблюдать график движения и своевременно останавливать транспорт на остановках;

- не открывать окно или люк салона транспорта, если этого не желают пассажиры;

- быть очень внимательным при посадке беременных женщин, маленьких детей и инвалидов;

- быть чрезвычайно осторожным по отношению к пассажирам, даже по отношению к грубым и беспокойным пассажирам;

- соблюдать санитарно-гигиенические правила (чистота салона, не выбрасывать мусор через окно автомобиля на проезжую часть автомобильных дорог и обочин);

- не создавать аварийные ситуации, при необходимости уступать дорогу другим автомобилям;

- не ущемлять права пешеходов при их переходе по пешеходным переходам (не беспокоить пешеходов звуковым сигналом).

Правила должны соблюдать и пассажиры

Есть в распоряжении министра и правила поведения пассажиров при посадке в общественный транспорт. Он обязан:

- ожидать транспорт общего пользования в предназначенных местах (остановках);

- при посадке в общественный транспорт необходимо занять место так, чтобы не мешать пассажирам выходить;

- не толкать друг друга при посадке в общественный транспорт;

- нельзя садиться в транспорт в грязной одежде;

- не позволять маленьким детям ходить в грязной обуви по сиденьям;

- нельзя стоять у дверей, мешая выйти из транспорта другим пассажирам;

- если пассажира нечаянно задели или толкнули, нужно извиниться;

- зонт нужно держать закрытым, в случае, если зонт мокрый, необходимо держать его так, чтобы с него не капало на других пассажиров;

- уступать место беременным женщинам и пожилым людям;

- нельзя рассматривать пассажиров в общественном транспорте;

- пользуясь проездным документом, держите его всегда наготове;

- большие сумки необходимо ставить так, чтобы они не мешали другим пассажирам;

- допускается ставить чистые сумки и рюкзаки на свободные сиденья;

- необходимо говорить в транспорте со своим спутником вполголоса;

- в транспорте нельзя причёсываться, пользоваться ножницами или пилкой для ногтей, краситься, наносить лак на ногти, перевозить опасные предметы;

- соблюдать правила хорошего тона необходимо даже в переполненном общественном транспорте (не облокачивайтесь на других пассажиров, не толкайте их, не наступайте людям на ноги и др.).

- к выходу из общественного транспорта полагается готовиться заблаговременно.

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