Число пользователей Facebook по всему миру превысило 2,27 млрд человек. Об этом свидетельствует опубликованный во вторник отчет за третий квартал. Речь идет о тех, кто заходит в соцсеть не реже одного раза в месяц, сообщает Newsru.com.



Как следует из документов, по сравнению с третьим кварталом 2017 года указанный показатель увеличился на 10%. При этом, в сентябре не менее 1,49 млрд человек хотя бы один раз в день пользовались Facebook. Данный показатель вырос на 9% по сравнению с оценками за прошлогодний отчетный период.

Согласно отчету, количество пользователей соцсети (активность учетной записи не реже раза в месяц) в июле-сентябре выросло на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 2,27 млрд человек. Консенсус-прогноз для этого показателя был выше - 2,28 млрд человек.

Всего каждый месяц более 2,6 млрд пользуются приложениями Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp или Instagram ежемесячно и более 2 млрд человек ежедневно.

Доход от рекламы на мобильных устройствах составил чуть более $135 млн по сравнению со $101 млн в 2017 году.

При этом доход Facebook от такой рекламы составил примерно 92% от всех рекламных доходов за 3 квартал, увеличившись на 88% по сравнению с показателем 2017 года.

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