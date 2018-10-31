Совсем недавно мы побывали в местности Савристон, где растут гигантские деревья, высотой 50 метров. Каждому дереву по 1400 лет, не меньше. Именно таких больше нигде на территории Таджикистана не найти.

Говорят, в Савристоне раньше было ровно 11 гигантских деревьев, но, к сожалению, в 1930 году некоторые неосведомленные люди срубили 5 из них для обогрева местной школы. Сейчас жители относятся к оставшимся 6 деревьям с особой осторожностью и даже почтением.

Они свято верят, что прикоснувшись к ним можно не только излечиться от страшных болезней, но и стать еще на шаг ближе к осуществлению самых заветных желаний. Почему, узнайте в нашем видео-сюжете.

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