В результате крушения утром 31 октября военного вертолета в провинции Фарах на западе Афганистана погибло 25 человек. Среди них - высокопоставленные военные и местные депутаты, сообщает Медуза со ссылкой на Associated Press.

По данным властей, выживших в авиакатастрофе нет. Вертолет разбился в условиях плохой погоды вскоре вылета из горного района Анар Дара, отмечает издание.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал Tolo News, среди погибших - глава совета провинции Фарах Фарид Бахтавар, член совета провинции Джамила Амини и заместитель командующего 207-го армейским корпусом Нематуллах Халил.

Афганский информационный портал Ariana News сообщает, что ответственность за инцидент взяло на себя движение "Талибан": талибы заявили, что вертолет был сбит их боевиками.

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