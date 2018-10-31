На границе с Афганистаном за 9 месяцев текущего года произошло 20 боестолкновений таджикских пограничников с контрабандистами из Афганистана: уничтожено 11 наркоторговцев, 32 контрабандиста задержаны.

За девять месяцев военнослужащими пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана пресечено 56 попыток нарушений государственной границы республики, задержано свыше 1,3 тыс. килограмм ов наркотиков, сообщил «АП» начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ РТ Мухаммад Улугходжаев.

В частности погрничники изъяли их оборота около 87,2 килограмм героина, 472,5 килограмм опиума, 605,5 килограмм гашиша, 183,8 килограмм канабиса, 127,7 килограмм других видов наркотических средств.

У контрабандистов на границе с Афганистаном, кроме наркотиков, была изъята 21 единица огнестрельного оружия, 1 тыс. патронов, 119 ручных гранат и взрывчатых веществ, 28 единиц боекомплектов.

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