Эмомали Рахмон и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян на церемонии начала строительства парламентского комплекса в Душанбе, 13 октября 2018 года

Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует замедление роста экономики Таджикистана в связи с большим внешним долгом и уязвимым банковским сектором.

Аналитики агентства считают, что снизить негативные риски для экономики республики можно было бы через финансовубю поддержку Международного валютного фонда: переговоры относительно получения льготного кредита власти республики ведут с Фондом на протяжении уже многих лет.

Также, по их мнению, дальнейшие экономические перспективы Таджикистана зависят от сотрудничества с Китаем в области обеспечения долговой устойчивости, учитывая, что большая часть внешнего долга Таджикистана приходится на эту страну.

Cоотношение госдолга Таджикистана к ВВП

Надежда на помощь МВФ

Реальный рост ВВП Таджикистана замедлится до 5,8% и 5,5% в 2018 и 2019 годах, соответственно, по сравнению с 7,1% в 2017 году, говорится в аналитическом материале на сайте Fitch Solutions (подразделение Fitch Ratings, занимающееся распространением аналитических продуктов).

Отмечается, что облегчить негативные риски для экономического роста может предполагаемая сделка с МВФ.

Аналитики Fitch полагают, что перспективы получения Таджикистаном льготного кредита выросли после сентябрьской миссии МВФ в республику, по итогам которой представители Фонда подтвердили возможную сделку.

Сделка будет сосредоточена на фискальной консолидации, уменьшении внешних уязвимостей экономики и обеспечении устойчивого роста, говорится в материале.

Отмечается, что соглашение может быть достигнуто в будущем году.

«Программа МВФ могла бы каким-то образом снизить риски для экономики Таджикистана. Сделка, скорее всего, ускорит бюджетную консолидацию и реформы, повысит устойчивость долга и станет стимулом для доверия иностранных инвесторов», - считают аналитики агентства.

Отмечается, что переговоры продолжаются с тех пор, как в июле 2012 года завершилась предыдущая кредитная программа с МВФ.

Суммы финансовой помощи Фонда не уточняется, хотя в 2016 году сообщалось, что правительство попросило финансовую помощь в размере $500 млн.

Зависимость от Китая

Эксперты Fitch отмечают, что реформирование банковского сектора в республике протекает медленно, а накопление задолженности по инфраструктурным проектам повысило риски фискальной стабильности, несмотря на предупреждения МВФ.

Они полагают, что многое в будущем зависит от готовности Китая продолжать поддерживать экономику Таджикистана.

«Китай остается крупнейшим кредитором Таджикистана: китайские кредиты составляют около трети государственного долга. Китай предоставил Таджикистану более $1 млрд. для развития инфраструктуры», - подчеркивается в материале.

Отмечается, что график погашения китайских кредитов является выгодным для Таджикистана, причем в некоторых случаях в качестве залога использовались природные запасы золота.

«Стремление избежать нестабильности на своей западной границе и увеличить ее региональное присутствие, вероятно, будет означать, что Китай будет поддерживать (Таджикистан, - прим. «АП») в ближайшие годы», - заключают аналитики Fitch.

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