Прокуратура Вахдата оштрафовала родителей, за то, что их сыновья торговали на рынке и работали кондуктором общественного транспорта, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Таджикистана.

Они были признаны виновными в нарушения норм, принятого в июне 2011 года закона «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», который обязывает родителей не допускать привлечения детей к опасному и тяжёлому труду, наносящему вред здоровью ребёнка, а также к другим работам, препятствующим нормальному физическому и психологическому развитию ребёнка, а также не привлекать детей к предпринимательской деятельности и купле- продаже, за исключением случаев, которые разрешены законодательством республики.

В начале октября текущего года ученик шестого класса общеобразовательной школы №2 города Вахдат Мухаммаджон Нуриддинов вместо посещения уроков работал кондуктором общественного транспорта. Ученик пятого класса общеобразовательной школы №26 в тот день на центральном рынке города занимался продажей фруктов.

Родители вышеназванных детей оштрафованы на сумму 150 сомони, каждый.

Профессии, в которых не могут работать дети

В Таджикистане существует список работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет. Он охватывает несколько сот наименований, мы приведём только некоторые из них.

Итак, это: рабочие всех профессий, занятые на подземных работах, добыча и обогащение горно-химического сырья, добыча и обогащение строительных материалов, профессии чёрной металлургии, цветная металлургия, строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

А такэе деревообрабатывающие производства, первичная обработка хлопка, льна и других лубяных культур и т.д. С полным списком можно ознакомиться здесь.