Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский прилетает в Таджикистан с двухдневным рабочим визитом.

Лидер ЛДПР сегодня осмотрит исторические достопримечательности республики, в частности, посетит Гиссарскую крепость и виноградные сады в городе Турсунзаде. Завтра, 1 ноября, он проведет встречу со спикерами таджикского парламента. Также Жириновский встретится с профессорско-студенческим составом Российско-Таджикского (Славянского) университета.

Российский политик завершит свою поездку в Таджикистан встречей с представителями МИД Таджикистана, сообщает пресс-служба лидера ЛДПР.

Тематика встреч не сообщается.

Владимир Жириновский – политик, известный своими неоднозначными высказываниями.

Мы решили вспомнить некоторые из них, которые касаются Таджикистана:

Назад в СССР

Владимир Жириновский, будучи кандидатом в президенты России, в феврале 2012 года во время своей агитационной речи предложил странам СНГ вернуться назад, в состав России.

«…Например, Душанбинский район Новосибирской области или Бишкекский район Омской области. Они будут как федеративный округ – среднеазиатский федеральный округ, то есть, станут частью России… Мы там дадим им заказы, и не надо будет ехать в Москву. Мы там у них купим все, что они производят: шерсть, мясо, фрукты. Тот же Таджикистан, в советское время там закупали первую клубнику и капусту. Чего мы ее везем из Африки? Таджикская вкуснее».

Среднеазиатский федеральный округ

В 2014 году, выступая на митинге в Москве, Жириновский призвал создать Среднеазиатский федеральный округ, центром которого посоветовал сделать город Верный (старое название Алма-Аты). В этот округ он, по его мнению, могут войти Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Казахстан.

«Никаких республик в Средней Азии. Среднеазиатский федеральный округ - главный город Верный! Сегодня у него чужое название, Алма-Ата - мой родной город. Это придумали Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан. Среднеазиатский федеральный округ!». Февраль 2014, «Московская Правда».

Таджикская клубника покорила

Комментируя введенные западом антироссийские санкции, коснувшиеся, лидер ЛДПР снова вспомнил о таджикских фруктах.

«Есть Средняя Азия. Сейчас апрель, в Таджикистане уже свежая клубника. Идете в магазин — а там резиновая израильская. И нам решить проблему мигрантов из Средней Азии очень легко: всё у них покупать. И никакие таджикские рабочие к нам не придут - у себя будут работать. Шерсть нам нужна, хлопок нужен, мясо - все нужно, что у них есть, фрукты. Они всё готовы поставлять - мы не покупаем, а везем из Греции, Италии, Израиля. Вино из Чили везем. Вон Северный Кавказ - купите у них. Поэтому нам выгодно, чтобы санкции были бы минимум лет двадцать». Апрель. 2016, газета «Известия».

Жириновский-заде

Комментируя запрет русских окончаний фамилий в Таджикистане, Владимир Жириновский завил, что «таджикским чиновникам потом будет за это стыдно».

«Наверное, нужно так говорить - не Жириновский, а Жириновский-заде. Вот тогда будет таджикская фамилия. А просто, без «заде», фамилия русская». Май, 2016 «Регнум».

Таджикистан и Азербайджан к России

В марте этого года лидер ЛДПР объявил, что возглавит Россию, а в 2036 году уйдет из политики. Но до этого он присоединит к России Азербайджан и Таджикистан. «Прощальную» речь он Владимир Жириновский опубликовал в Telegram-канале, и посвятил ее журналистам, «жаждущим его ухода».

«…Я ухожу, но я не оставляю вам преемника, потому что наступило время прямой демократии. Правительство России тоже формировалось с участием Госсовета и граждан, которые путем голосования через Интернет выбрали самых достойных. Так мы сделали по всей вертикали власти. Не нужны ЦИК, УИКи, наблюдатели, члены комиссий, бюллетени - миллиарды денег были сэкономлены. В будущем к стране присоединятся Таджикистан и Азербайджан». Март, 2018 «Российская Газета».

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