Эмомали Рахмон провел 30 октября заседание правительства республики и заслушал отчёт министра экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода «О подведении итогов социально-экономического развития РТ за девять месяцев 2018 года».

Президент, проанализировав итоги социально-экономического развития страны за девять месяцев 2018 года, обязал министерство финансов, Налоговый комитет, Таможенную службу и исполнительные органы государственной власти городов и районов предпринять практические меры для качественного обеспечения выполнения плана государственного бюджета в 2018 году, реализации поставленных стратегических целей и обеспечения устойчивого экономического развития страны, сообщает президентская пресс-служба.

Фото пресс-службы президента РТ

На заседании был также заслушан отчёт министра финансов Файзиддина Каххорзода «О проекте закона Республики Таджикистан «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2019 год» и прогнозных показателях Государственного бюджета на 2020-2021 годы, а также о проекте Программы государственных внешних заимствований Республики Таджикистан на 2019 год и прогнозе показателей на 2020-2021 годы.

Глава Комитета по развитию туризма Нуъмона Абдугаффорзода отчитался перед правительством о проекте закона Республики Таджикистан «О ремесленничестве». Проект разработан с целью возрождения, сохранения, развития культурного наследия, исторических традиций ремесленнического искусства, обеспечения потребностей на изделия и продукцию ремесленников, создания условий для развития ремёсел, защиты прав потребителей и производителей ремесленнической продукции отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

Эмомали Рахмон для развития народных ремёсел в стране поручил создать в городах и районах центры изучения народных профессий и ремёсел.

Фото пресс-службы президента РТ

Другие поручения были даны по возрождению национальных традиций, развитию малого и среднего предпринимательства и утверждению здорового образа жизни таджикистанцев.

Кроме того, члены правительства обсудили вопрос о праздновании 30-й годовщины Государственной независимости Таджикистана. Проект данного постановления разработан для составления плана республиканских мероприятий и включения в него важных объектов после предложения министерствами, ведомствами и исполнительными органами государственной власти предложений и рекомендаций.

На заседании также были обсуждены проекты постановлений правительства Республики Таджикистан о торговом представительстве Республики Таджикистан в зарубежных странах, о государственной программе развития и внедрении информационно-коммуникационных технологий в Республике Таджикистан на 2018-2020 годы, о Программе безопасности продовольственной продукции Республики Таджикистан на 2019-2023 годы.

Фото пресс-службы президента РТ

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