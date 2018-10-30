В прошлую пятницу в Душанбе прошел отборочный тур модельного конкурса Face of Central Asia-2019, в котором приняли участие 45 моделей со всей Центральной Азии. Первое место заняла 17-летняя душанбинка Валерия Мороз. Именно она теперь представит Таджикистан на Asia Model Festival-2019 в Южной Корее.

Но наш сюжет вовсе не об этом – мы просто решили на фоне этого модного мероприятия рассказать вам о том, как живется таджикским топ-моделям в нашей стране. А рассказала нам о закулисье модельного бизнеса многократный победитель международных конкурсов красоты Фатима Махмадалиева.

Именно она является официальным представителем Face of Central Asia в Таджикистане и неким первопроходцем в местной индустрии моды.

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