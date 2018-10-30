Темпы подключения к центральной отопительной системе снизились, так в этом году в самом густонаселённом районе столицы Сино было подключено - 50 объектов, в Исмоила Сомони – 20, Шохмансур - 14 и Фирдавси - 16. Из них жилые дома – 76, учреждения системы здравоохранения - 3 объекта, прочие предприятия и организации – 21.

Ни одна новая школа и детский сад в эту зиму отопления не получит.

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