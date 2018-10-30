Комитет по международным делам, обороне и безопасности парламента Кыргызстана (Жогорку Кенеша) одобрил кандидатуру нового посла в Таджикистане.

Новым Чрезвычайным и Полномочным послом Кыргызской Республики в Республике Таджикистан стал Жаныш Рустенбеков, сообщает 24.kg.

На посту посла КР в Таджикистане он заменит Мирослава Ниязова. Как сообщает издание, нового посла одобрили в связи с истечением срок полномочий Мирослава Ниязова в Таджикистане.

Мирослав Ниязов Источник: RFE/RL

Мирослав Ниязов был назначен на пост посла в Таджикистане в 2014 году. При вручении копий верительных грамот министру иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидину Аслову он тогда подчеркнул важность решения приграничных вопросов между странами.

Жаныш Рустенбеков в настоящее время является послом КР в Туркменистане. Он родился 25 сентября 1949 года в селе Октябрьском Ысык-Атинского района Чуйской области. В 1973 году окончил Московский энергетический институт. В разные годы работал государственным секретарем при президенте, губернатором Ошской области, депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, министром чрезвычайных ситуаций и послом КР в Казахстане.

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