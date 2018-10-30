Вчера не стало легенды таджикского кино - Марата Арипова, к сожалению, в сети осталось совсем мало журналистских материалов, посвященных этому великому актеру, режиссеру, очень мало его интервью. Прочитали всё, что нашли и выбрали из материалов наиболее яркие цитаты Марата Арипова.

Я не хочу показаться безразличным к чужому мнению, но главным критиком моей работы всегда был я сам. И это гораздо опаснее, потому что от своей критики ты никогда никуда не денешься.

Меня ненавидели - потому что я снимал тщательно, а все гнали план и, если попадали в план, получали дополнительную копейку к своему заработку. На всех собраниях меня колотили изо всех сил.

Со мной на тему творчества Феллини говорить было невозможно, я, в общем-то, знал наизусть его фильмы.

Сегодня не снимают хороших фильмов. Как-то показали на киностудии новый фильм, я посмотрел – безобразная работа, никакого понятия об эстетике! «Это овес, пропущенный через лошадь», - сказал я на ожидаемый режиссером комплимент.

Моя бабушка – Улугбиби Саидова - была первой женщиной-милиционером в республике и была награждена именным оружием – винтовкой и шашкой за то, что застрелила двух бандитов-мародеров.

Каждое утро, просыпаясь, я осматривал свою комнату, где были развешаны фотографии моих близких, где была большая библиотека, откуда я брал книги и читал. Сейчас все раздали временно знакомым, родственникам.

Это было в первом классе, когда я пошел в школу в калошиках и, по своей наивности, снял их у входа и пошел в класс босиком. Уроки закончились, надо выходить, а калоши исчезли. Был 1943 год, военное время, калоши тогда стоили очень дорого – около 1000 рублей, а таких денег в нашей семье не было. Мама плакала.

Учитель - это главный человек в жизни каждого

Я слишком люблю фильмы Федерико Феллини, чтобы влюябляться в свои

Меня спрашивают, существует ли таджикский театр сегодня? По-моему, его нет. А если бы он был, у меня бы не спросили. Есть, конечно, такие большие редкости, как Барзу Абдуразаков. Есть и те, что мнят себя гениями, хотя никакого повода так оценивать себя у них нет.

Значит, мы должны быть режиссерами, которые не только разжевывают свой фильм, но и переваривают его в своем желудке? Но что будет на выходе, когда все пережуешь и переваришь в желудке?

Правду тоже надо знать, когда, кому и как сказать. Выбалтывать или просто ронять правду – это причина недоразумений, которая настраивает против правды и поэтому очень часто она уходит в песок. Правду надо беречь и говорить её тогда, когда очень нужна.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus