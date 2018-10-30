Сегодня, 30 октября, в день рождения выдающегося таджикского ученого, филолога, литературного критика, языковеда, историка, академика Мухаммаджона Шакури, мы решили вспомнить о том, как он всю жизнь боролся за чистоту таджикского языка.​​​​​​​

Сын козикалона

По некоторым данным, Шакури родился в феврале 1925 года в Бухаре, хотя документально дата рождения записана на год позже – 30 октября 1926 года. Мухаммаджон Шакури (в советское время - Шукуров), - сын Шарифджона Махдуми Садри Зиё, одного из просвещенных ученых и писателей Бухары начала ХХ века, который был козикалоном - шариатским судьей, занимавшим пост Верховного судьи Бухарского эмирата.

Мухаммаджон Шакури родился от второго брака (так как у Садри Зиё был единственный сын Зариф, он снова женился, чтобы родить еще детей) уже при советской власти. Его отец написал несколько строк в честь рождения Мухаммаджона, которые, по словам самого Шакури, были для него благословением.

Оказывается, отец хотел, чтобы младший сын пошел по его стопам, то есть стал религиозным деятелем, но получилось по-другому. Садри Зиё погиб в советской тюрьме в 1932 году. Вслед за ним в 1933 году скончалась мать Мухаммаджона Шакури - Мусаббиха, внучка известного таджикского интеллектуала Абулфазла Сирата Балхи. Сироту взял на воспитание дядя по материнской линии, но по иронии судьбы, тот тоже был репрессирован, арестован и умер в далекой Сибири.

Отец Мухаммаджона Шакури - Шарифджон Махдуми Садри Зиё, один из просвещенных ученых и писателей Бухары начала ХХ века Фото из личного архива семьи Шакури

Мухаммаджона забрала к себе сестра покойного отца – тетя Икболхон. Вскоре дочь тети - Асолатхон вместе с Саодатхон, супругой известного таджикского писателя Джалола Икроми, приехали в Бухару и на обратном пути забрали Мухаммаджона с собой в Сталинабад, где молодой человек познакомился с Икроми и будущим знаменитым артистом бухарского происхождения Асли Бурхановым. Так он вошел в творческую среду Таджикистана.

Начало пути

Он рассказывал, что в Сталинабаде продолжил учебу в школе «Намуна», которая находилась напротив нынешнего политехнического университета, где учились одаренные дети со всей республики.

Потом Шакури поступил в педучилище, но на третий год учебы началась Великая Отечественная война, и многие прямо со студенческой скамьи ушли на фронт.

Тогда многие вузы пустовали, и многим студентам педучилища предложили учиться в педагогическом институте, где преподавали лучшие умы республики - Лутфулло Бузургзода, Холик Мирзозода, Абдулгани Мирзоев, Аловутдин Баховутдинов, Аббос Алиев, Шарифджон Хусейнзода, Носирджон Маъсуми.

После окончания института Шакури поступил в аспирантуру, а в 1946 году он познакомился и женился на Клавдии Луканиной, матери его сыновей - Шарифа, Анвара и Рустама.

Но жизнь – сложная штука. После нескольких лет совместной жизни они с женой расстались.

Несколько лет Шакури жил холостяцкой жизнью, пока судьба не соединила его с Дилафруз – дочерью Джалола Икроми, которую он знал еще ребенком. Востоковед-иранист по образованию, она работала в Институте востоковедения Академии наук республики, но ради мужа она оставила работу и посвятила себя творчеству Шакури.

Он же посвятил ей свою известную книгу «Хуросон аст ин чо» («Тут – Хорасан»), которая затрагивает проблемы истории судеб таджиков, существенно повлиявшая на последующую таджикскую историографию и публицистику.

С женой Дилафруз из семейного архива

Исследователь словесности

С1951 года Шакури работал в институте языка и литературы им. Рудаки АН Таджикистана, где занимался историей советской таджикской литературы. С этих пор его научная биография была связана с Академией наук Таджикистана.

Кандидатская (1955 г.) и докторская (1971г.) диссертации по таджикской филологии он защитил в Москве в Институте мировой литературы АН СССР. В 1981 году Шакури был избран членом-корреспондентом, а в 1987 году - академиком АН республики.

Исследователь словесности - Мухаммаджон Шакури был чрезвычайно многосторонним и плодовитым автором.

К наиболее значимым его работам, созданным до конца 1980-х гг., относится серия монографий на таджикском и русском языках об эволюции таджикской прозы советского периода, ставшие классическими для современной таджикской науки исследования по культуре речи.

Он также создал объемный «Словарь таджикского языка», изданный в Москве и переизданный позже в Иране, который признан одним из наиболее значимых достижений таджикской гуманитарной науки XX века.

Основоположник критики

В начале 90-х прошлого века начинается новый период в биографии Мухаммаджона Шакури. Вместе с другими учеными он является инициатором проекта закона «О таджикском языке», ратифицированного Верховным Советом Таджикской ССР 22 июля 1989 г.

Вместе с тем, в 1996 году Шакури стал членом-корреспондентом Академии персидской словесности и литературы Исламской Республики Иран, в 2005 году был назван в Иране исторической личностью.

Шакури более 60 лет потратил на исследования, и в памяти тех, кому выпала честь беседовать с ним, остались только добрые воспоминания об этом человеке.

«Долгие годы устод работал в Институте языка и литературы им. Рудаки, и, нет сомнений в том, что лучшие исследования, осуществленные там, либо принадлежат перу самого устода, либо появились по его инициативе и под его редакцией. Яркий тому пример - двухтомный словарь таджикского (персидского) языка, лучше которого в Таджикистане не появилось до сих пор. Устод Шакури был одним из активных участников этого проекта. Основы литературной критики в Таджикистане в современной форме и в настоящем смысле этого термина заложил устод Шакури...

Устод Шакури, опираясь на современные научные теории, в особенности, на исследования великих русских критиков, поднял литературную критику в Таджикистане на уровень науки, а подавляющее большинство тех, кто добился успеха в этой области, были воспитанниками школы устода Шакури», - написал о нем в своем очерке Абдулло.

Устод Шакури был первым, кто обратил серьезное внимание на проблему правильности письменного и разговорного языка и более пятидесяти лет назад написал книгу «У каждого слова и у всякого высказывания есть свое место».

Это замечательное произведение переиздавалось несколько раз, это и сейчас настольная книга большинства пишущих в Таджикистане...

Академик Шакури написал около 50 книг и более 500 научных статей, каждая из которых была продуктом его глубоких мыслей и высоких помыслов, его глубокого практического и теоретического знания, и теперь невозможно себе представить языкознание и литературоведение без его трудов.

С сыновьями Фото из семейного архива

Архитектор таджикского языка

"Достоянием республики" назвал Мухаммаджна Шакури экс-президент Академии наук республики, ученый Мамадшо Илолов, указывая на его вклад в науку Таджикистана.

По мнению доктора Алиасгара Шеърдуста, Шакури принадлежит к той редкой когорте выдающихся деятелей, которые вложили весомый вклад в мировую науку и объединили три братских государства - Таджикистан, Иран и Афганистан, провозглашая литературный таджикско-персидский язык.

А близкий ученик Шакури – помощник президента Республики Таджикистан, академик Абдуджаббор Рахмонзода назвал своего Устода садовником, который вырастил не одно поколение ученых мужей:

"Одна из книг устода называлась «Мактаби одамият» - школой человечности. Я счастлив, что вместе с другими прошел эту школу, - отметил он, а одну из последних работ Мухаммаджона Шакури – книгу об истории пантуркизма в ХХ веке, назвал настоящей находкой".

"Архитектором таджикского языка" назвал Шакури таджикский поэт из Самарканда Хаёт Неъмат.

"В медицине есть такая специальность – логопед. Это специалист по исправлению дефекта речи. Так вот Мухаммаджон Шакури был таким логопедом для всех таджиков – он выправлял родной язык, и по праву считался архитектором языка", – отметил Неъмат.

При жизни Мухаммаджон Шакури подарил 8 тысяч книг, среди которых было много уникальных изданий 30-40 годов прошлого века, Национальной библиотеке Таджикистана.

После смерти ученого, его супруга Дилафруз Икроми опубликовала его письма под названием «Мукотиботи устод Шакури», предисловие к книге написал академик Абдуджаббор Рахмонзода.

Из поколения в поколение

Кстати, сыновья устода Шакури – известные ученые, работы которых признаны научным сообществом мира. Старший, Шариф Шукуров - искусстовед, заведует отделом культурологии Института востоковедения Академии наук РФ, профессор, доктор искусствоведения. Средний - Анвар, астрофизик, профессор университета в Ньюкастле (Великобритания). А самый младший, Рустам - историк, доктор наук, работает в МГУ. Вместе с братом Шарифом он написал книгу «Центральная Азия: опыт истории духа», где основная часть посвящена таджикскому народу.

Гены все равно делают свое дело, яблоки от яблони падают недалеко: сыновья Мухаммаджона Шакури, как ученые, вложили свой весомый вклад в мировую науку, в какой бы стране ни находились.

Представитель таджикской аристократии

"Мне неловко об этом рассказывать, но раньше я боялась встречаться с великим ученым, книги которого мы заучивали на университетских лекциях. Он был настоящим интеллигентом, представителем далекой таджикской аристократии и для того, чтобы общаться с ним, нужно было хорошо изъясняться на классическом таджикском языке. Также говорили, что устод не жалует русскоязычную прессу.

Но за три месяца до его смерти (М. Шакури умер 16 сентября 2012 года), мне посчастливилось с ним познакомиться, благодаря материалу о его семейной жизни, опубликованном в журнале «ВИПзон». Ох, как я корила себя, что потеряла впустую столько драгоценного времени без общения с такой личностью! Мы встретились у него дома, он уже не ходил самостоятельно. И знаете, что меня поразило в нем? Простота и умение слушать собеседника. Несмотря на преклонный возраст, заметила, что у него отличная память. С ним было легко общаться и смешение моего таджикско-русского сленга нисколько его не смутило! В общем, от Шакури мы уходили близкими друзьями.

И еще одно признание. Когда я сказала, что из газеты «Азия-Плюс», он улыбнулся и сказал:

«Странно, всю жизнь я боролся за чистоту таджикского языка и печатался исключительно в таджикской прессе, и стоило мне дать одно интервью вашей газете, как мне стали звонить и говорить при встречах о том, что читали меня. Выходит, я стал известен, благодаря русскоязычной газете? Не понимаю…», из воспоминаний журналиста Манижи Курбановой.

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