Сегодня национальная валюта Таджикистана – сомони – отмечает восемнадцатилетие.

30 октября 2000 года в Таджикистане была введена новая национальная валюта – сомони. Ее предшественником с мая 1995 года был таджикский рубл.

В 2000 году один сомони был приравнен к 1000 прежних таджикских рублов. Старая валюта рубл находился в обращении наравне с новой денежной единицей до 1 апреля 2001 года.

Свое название новая валюта получила от имени основателя первого таджикского государства - Исмоила Сомони, а отпечатаны деньги были в Германии.

На лицевой стороне таджикских купюр - портреты выдающихся политических и культурных деятелей, на оборотной изображены современные памятники архитектуры страны.

Код в стандарте ISO 4217 (стандарт Международной организации по стандартизации (ISO), устанавливающий трёхбуквенные алфавитные и трёхзначные цифровые коды валют) - TJS.

В сентябре 2015 года Национальный банк Таджикистана объявил о начале конкурса на разработку символа сомони, который должен был завершиться к началу октября. Однако закончился он безрезультатно, до сих пор символом национальной валюты Таджикистана является обычное сокращение - буква «с».

1 сомони состоит из 100 дирамов.

Национальный банк выпустил в обращение банкноты номиналом 1 (один), 5 (пять), 20 (двадцать) и 50 (пятьдесят) дирамов, а также 1 (один), 3 (три), 5 (пять), 10 (десять), 20 (двадцать), 50 (пятьдесят), 100 (сто), 200 (двести) и 500 (пятьсот) таджикских сомони.

Кроме этого, в обращении находятся и монеты номинальным достоинством 1 (один) дирам, 2 (два), 5 (пять), 10 (десять), 20 (двадцать), 25 (двадцать пять) и 50 дирамов, а также монеты достоинством 1 (один), 3 (три) и 5 (пять) сомони.

В обращении также есть монеты серии 2001-2006 годов и монеты, отчеканенные в 2011 году и официально запущенные в обращение 2 февраля 2013 года.

А вы знаете, что на лицевой стороне банкноты в 1 сомони на карте Таджикистана не выделены границы Хатлонской области, а силуэт, обозначающий Таджикистан, на карте земного шара размещён в районе Южного Афганистана?

Монеты серии 2001-2006 годов номинальным достоинством до 20 дирамов включительно изготовлены из углеродистой стали, покрытой латунью, достоинством 25 и 50 дирамов самой первой серии (2006 года) – из медно-цинкового сплава, а последующих серий – из стали, покрытой латунью; монеты достоинством 1, 3 и 5 сомони – из медно-никелевого сплава. Монеты серии 2011 года достоинством до 50 дирамов включительно изготовлены из углеродистой стали, покрытой латунью, а монета достоинством 1 сомони – из медно-никелевого сплава.

Пятисомоновая монета Фото Coins-spb.ru

Все монеты Таджикистана чеканятся на монетном дворе Национального банка Казахстана.

Введение новой валюты было связано с вхождением страны в рыночные отношения, становлением банковской системы и необходимостью укрепления национальной валюты.

В сентябре 2016 года директор филиала ГУП «Таджиксугурта» в Шахринаве Шариф Каримов в своей статье, опубликованной в газете «Таджикистан», предложил выпустить банкноты достоинством 1000 сомони с изображением президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Шариф Карим напомнил, что именно благодаря Эмомали Рахмону во всем мире узнают Таджикистан и таджиков. Директор филиала ГУП «Таджиксугурта» тогда выразил уверенность, что Таджикистан должен учитывать заслуги Лидера нации, и выпустить в обращение такую банкноту. Но до сих пор в обращении банкноты, номиналом 1000 сомони, нет.

Посмотрите, какие защитные элементы должны быть у настоящего сомони:

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