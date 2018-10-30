За серьезные недостатки в организации работ по посеву и орошению озимых зерновых заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель Комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции Кабмина Узбекистана Зойир Мирзаев освобожден от занимаемой должности.

Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает President.uz.

Отмечается, что Мирзаев уволен на основании президентского распоряжения от 29 октября. Данный документ касается повышения ответственности руководителей органов власти всех уровней за недопущение и искоренение любых проявлений и форм принудительного труда.

Увольнению с поста вице-премьера предшествовали два получивших широкий резонанс инцидента в Ташкентской области. 27 октября в соцсетях была распространена фотография, на которой шестеро мужчин стояли по колено в полном воды арыке. Позже выяснилось, что их принудил к этому заместитель хокима (главы администрации) Аккурганского района Ташкентской области из-за недовольства орошением полей, сообщает ИА "Фергана". Чиновника оштрафовали.

Фото с сайта ca-news.org

Также в социальных сетях появилась фотография, на которой изображены шестеро мужчин - теперь с камнями в руках. По данным Kun.uz, снимок, как и первый, был сделан 25 октября, но в Бекабадском районе Ташкентской области. В обоих случаях, по данным СМИ, на месте инцидентов находился вице-премьер Узбекистана Зойир Мирзаев.

Фото с сайта ca-news.org

Позже в Генпрокуратуре заявили, что все виновные в случившемся будут привлечены к ответственности вне зависимости от занимаемых должностей и статуса.

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