«МегаФон Таджикистан» организовал для бизнес-кругов Душанбе встречу «без галстуков». В ходе неформального общения предприниматели поделились опытом сотрудничества с оператором и рассказали, какие телеком-услуги помогают развивать их бизнес.

«В этот раз мы решили отойти от привычного формата презентаций и устроить пикник, во время которого действующие клиенты сами рассказали бы о том, какие услуги связи они используют и насколько довольны этим сотрудничеством. Кейсы, которыми они поделились, помогли нашим будущим клиентам понять главное: в какой бы сфере они не работали, «МегаФон» поможет найти телеком-решения, повышающие эффективность и прибыльность их бизнеса», – рассказывает Коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

Преимущества индивидуального подхода к каждому клиенту стали максимально понятными в ходе рассмотрения конкретных примеров. Так, заместитель директора по продажам оборудования «GE GRID SOLUTION» Хуршед Рахимов рассказал, что сотрудники их компании часто бывают в роуминге и успели убедиться, что во время зарубежных командировок выгоднее всего пользоваться связью «МегаФона».

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Директор сети ресторанов SFC FOOD Master Равшан Алимов объяснил, как «МегаФон Таджикистан» помог организовать колл-центр для оптимизации взаимодействия сотрудников и повышения качества сервиса. А руководитель отдела по маркетингу «Rakhsh Taxi» Тахмина Саминова рассказала об опыте использования Wi-Fi и роутеров в такси, а также о бесплатном мобильном приложении для водителей.

Разговаривая о телеком-услугах, предприниматели не забывали готовить стейки под присмотром профессиональных поваров, слушать живую музыку и участвовать в конкурсах, организованных компанией «МегаФон Таджикистан».

«Круто! Супер! Очень доволен партнерством с компанией «МегаФон Таджикистан». Вкусный стейк – и вкусное общение было сегодня. Стоит почаще так собираться, чтобы решать текущие вопросы и обсуждать планы на будущее», – поделился эмоциями генеральный директор «Rakhsh Taxi» Артем Катаев.

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