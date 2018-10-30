В Душанбе прошла презентация Образовательной программы для подростков от 12 до 18 лет «Школа предпринимательства, лидерства и ораторского искусства».

ООО «Империя знаний», которое выступило организатором, разработало новую Образовательную программу и представило ее на обсуждение учащимся.

В очередной раз, «Империя знаний», осуществляющая свою деятельность в сфере образования, подтвердила свое новаторство в деле развития дополнительного образования среди детей школьного возраста.

Учитывая все посылы, которые исходят от президента страны Эмомали Рахмона и правительства республики о расширении кругозора детей, а также о повышении уровня знаний и подготовки будущих предпринимателей, руководителей и политиков, ООО «Империя знаний» совместно с министерством образования и науки страны постоянно ведет работу по повышению уровня предоставляемых услуг в сфере образования со стороны частных центров образования.

Следует отметить, что в ходе такой работы выявляются факты недобросовестной конкуренции и низкого уровня предоставляемых услуг со стороны частных образовательных центров.

Фото "Империя знаний"

В свою очередь, «Империя знаний» всегда внедряла в Таджикистане только проверенные апробированные в мировой практике образовательные Программы, одобренные Минобразования РТ.

«Вот и в этот раз мы видим большой интерес образовательных учреждений к новой Образовательной программе «Школа предпринимательства, лидерства и ораторского искусства». Внедрение данной программы создаст платформу для подготовки будущих бизнесменов, которые изучат азы ведения бизнеса и научаться разрабатывать бизнес-планы и другие бизнес-проекты в будущем. Наряду с этим нам в республике нахватает менеджеров высшего и среднего звена, которые могли бы проявить свои лидерские качества и руководить организациями, предприятиями с различным видом собственности. Данная образовательная программа позволит выявить таких одарённых лидерскими и ораторскими качествами детей и обратить на них внимание со стороны заинтересованных министерств и ведомств для подготовки высококвалифицированных кадров уже на ранней стадии, - отмечают в «Империи знаний».

В разработке данной программы «Империя знаний» опиралась только на рекомендации специалистов высокого международного и национального уровня, которые, в свою очередь, выразили удовлетворение заинтересованностью детей данной программой и выразили надежду на то, что родители обратят внимание и не останутся в стороне, а активно будут участвовать в развитии своих детей.

Следует отметить, что одним из важнейших факторов развития государства является подготовка будущих поколений, которые смогут правильно распорядиться уже накопленным потенциалом, а также приумножить и развить его. В связи с этим ООО «Империя знаний» всегда открыта для сотрудничества и проявляет индивидуальный подход как к детям и их родителям, так и к партнерам.

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