Он мотивирует свое предложение тем, что именно Эмомали Рахмон стоит у истоков возобновления строительства гиганта гидроэнергетики Таджикистана.

Депутат нижней палаты парламента Таджикистана, лидер Демократической партии республики Саидджафар Усмонзода предлагает присвоить имя Эмомали Рахмона Рогунской ГЭС.

Политик в интервью «АП» заявил, что когда в начале 2000-х годов президент Эмомали Рахмон заявил о возобновлении строительства Рогунской ГЭС, мало кто в стране верил, что данную инициативу главы государства можно реализовать.

«Вообще здесь уместно использовать словосочетание «начало строительства», так как та часть Рогунской ГЭС, которая была построена при СССР, после распада Союза была полностью разрушена, и по инициативе Рахмона было начато строительство объекта почти с нуля», - считает Усмонзода.

Саидджафар Усмонзода Фото Радио Озоди

Политик считает, что глава республики своей инициативой укрепил веру в будущее Таджикистана в сердцах большинства таджикистанцев.

Он напомнил, что у начала строительства Нурекской ГЭС стоял руководивший республикой в конце 50-х годов первый секретарь ЦК КП Таджикской ССР Турсун Ульджабаев, именем которого указом президента 9 сентября 1997 года Нурекской ГЭС присвоено его имя.

Напомним, строительство Рогунской ГЭС находится под личным контролем главы государства.

Ротор агрегата №6, который будет сдан в эксплуатацию 16 ноября, смонтирован в штатное место в начале июля этого года. Ожидается, что на начальной стадии после пуска мощность агрегата будет составлять 100 МВт. Проектная же его мощность составляет 600 МВт.

Следующим планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5. Намечается данное событие в апреле будущего года.

Суммарная проектная мощность станции составит 3600 МВт, что сделает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

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