ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 ОКТЯБРЯ

2000 - В Таджикистане введена новая национальная валюта – сомони.

2006 - В Душанбе состоялась церемония закладки первого камня в фундамент очередной пятизвёздочной гостиницы серии «SERENA», стоимостью в $25 млн.

2013 - АБР и Таджикистан отметили 15-летие партнерства по сокращению бедности и достижению инклюзивного и устойчивого роста в стране;

2011 - Его Высочество Принц Карим Ага Хан IV - духовный лидер исмаилитов мира, прибыл в Таджикистан с трехдневным визитом.

2013 - Таджикистан, Афганистан и Россия подписали протокол о сотрудничестве своих погранведомств.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ОКТЯБРЯ

1926 года – родился ученый-языковед, академик Мухаммадджон Шакури

1946 года – родился общественный деятель Файзулло Абдуллоев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в отдельных районах кратковременный дождь (выше 3000м снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -1+4, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, ночью и утром без осадков, днем местами кратковременный дождь, сохраняется мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 14-19 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, преимущественно без осадков, местами сохраняется мгла. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, ночью и утром без осадков, днем в отдельных районах кратковременный дождь, (выше 3000м снег), сохраняется мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, ночью и утром без осадков, днем кратковременный дождь, сохраняется мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, ночью и утром без осадков, днем кратковременный дождь, сохраняется мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 16-18 тепла.