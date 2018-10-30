В прошлую пятницу впервые в Душанбе прошел отборочный тур международного модельного конкурса Face of Central Asia. Для участия в таджикскую столицу приехали десятки моделей из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Как вы, наверное, уже знаете, победителем была объявлена 17-летная жительница Душанбе Валерия Мороз.

Но наш очередной сюжет в рамках проекта «Салом, соседи!» вовсе не о ней и не об этом конкурсе – мы просто хотим вам рассказать, как все же живется таджикским моделям в наше время и в нашем обществе. Ведь у нас довольно-таки скептически относятся к модельному бизнесу.

Историю вы можете посмотреть уже завтра.

А после мы с вами переберемся в Истаравшан. Там, в местности Сабристон растут 6 гигантских деревьев, каждому из которых по 1400 лет. Их высота достигает 50 метров.

Местные жители относятся к этим деревьям с особой осторожностью. Более того, они стали неким местом для «паломничества». Жители свято верят, что прикоснувшись к деревьям можно не только излечиться от страшных болезней, но и стать еще на шаг ближе к осуществлению самых заветных желаний.

Сюжет выйдет в среду.

Эту неделю выпусков мы завершим историей самого толерантного в ЦА города - Ташкент, где на протяжении десятилетий сосуществуют различные религиозные конфессии.

На сегодняшний день, по официальным данным, здесь зарегистрировано 2 225 религиозных организаций шестнадцати конфессий. В этом городе вы можете найти не только исламские архитектурные памятники, но и, к примеру, Римско-католический Костел, Православный христианский храм, Немецко-лютеранскую Кирху, Буддийский центр и Еврейскую синагогу.

Как так произошло, вы узнаете уже в пятницу.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

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