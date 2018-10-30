В четвертьфинальном матче чемпионата Азии-2018 среди молодежных сборных до 19 лет сборная Таджикистана уступила команде Южной Кореи со счетом 0:1.

В индонезийском городе Бекаси сегодня, 29 октября состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Азии-2018 между молодежными сборными Южной Кореи и Таджикистана.

Встреча, в которой решалась судьба обладателя путевки на чемпионат мира 2019 года в Польше, прошла в упорной борьбе.

Гол, забитый на 44-й минуте игры Чон Сэ Чжином, оказался единственным и принес победу южнокорейской команде.

Сборная Южной Кореи вышла в полуфинал, где встречается со сборной Катара, победившей Таиланд со счетом 7:3.

Напомним, четыре лучшие команды чемпионата Азии-2018 в Индонезии получат путевки на молодежный чемпионат мира (U-20), который в мае следующего года пройдет в Польше.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus