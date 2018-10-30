Китай предоставит для строительства зданий парламента и правительства Таджикистана дополнительные финансовые средства на безвозмездной основе.
Ранее в статье "АП" была допущена ошибка по вине журналиста. "АП" приносит свои извинения за неправильно предоставленную информацию.
КНР предоставляет правительству Таджикистана безвозмездную помощь в размере 900 миллионов китайских юаней ($129,5 млн.) для подготовки и реализации проекта по строительству здания парламента и здания правительства Таджикистан, проектов в областях транспорта, коммуникационных услуг, культуры, образования, говорится в Соглашении между правительствами Таджикистана и КНР о предоставлении безвозмездной помощи.
Документ был подписан в середине текущего месяца в ходе визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцян в Душанбе.
Как пояснили «АП» в министерстве экономического развития и торговли РТ, данные средства являются дополнительным финансированием к 1,5 миллиарда юаней, договоренности о предоставлении которых сторонами были подписаны ранее.
Напомним, соглашение относительно выделения Китаем безвозмездной помощи в размере 1,5 миллиарда юаней ($215 млн.) для строительства зданий правительства и парламентского комплекса в Душанбе были достигнуты в сентябре прошлого года в ходе госвизита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Пекин.
Строительству парламентского и правительственного комплекса в Душанбе президент Таджикистана и китайский премьер дали старт 13 октября.
Новое здание парламента будет построено по столичному проспекту Рудаки, высота основного здания составит 49,7 метров, а с учетом купола высота достигнет 70 метров. Общая площадь парламентского комплекса займет 42 тыс. 874 квадратных метра.
Здание правительства Таджикистана будет расположена в центре Душанбе на территории проспектов Рудаки и Исмоили Сомони на площади 10,27 га, где будут построены 15-этажное здание правительства и два 13-этажных здания подведомственных правительству управлений.
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Фаррух6 часов назад
Два вопроса: в настоящее время парламент страны на вокзале заседает? В чем необходимость такого здания? И неужели не видно, что нарушены пропорции. Либо надо уменьшать высоту, либо увеличивать каскадом длину. Ну существуют же правила.
Народ7 часов назад
Как же нам стыдно :-(
Sino7 часов назад
Жить надо по средствам. Построение правительственных зданий за счет денег Китая = это примерно, как бедная семья, которая хочет себе роскошный дом за счет более успешного соседа. Если нужны деньги, то лучше брать их для развития производства, а не для шикарных покупок.
tajik bacha8 часов назад
Производство надо налаживать фабрики,заводы строить, э там наверху очнитесь, нам не нужны ни этот парламент и дом правительства, народ кушать хочет.
Националист8 часов назад
Журналиста Надо "ГНАТЬ".Это серьёзный пробел.Вы усмехались над Провительством , типа китайцы кинули деньгами.За это журналист пишущий с сарказмом об этом ,должен понести НАКАЗАНИЯ.
Майор8 часов назад
Тупо загоняем будущее поколение в непосильные долги. Понты и рисовки , но что толку от этих парламентариев.. сидеть в шикарном здании и проголосовать опять чтобы отдать земли китаю?