Китай предоставит для строительства зданий парламента и правительства Таджикистана дополнительные финансовые средства на безвозмездной основе.

Ранее в статье "АП" была допущена ошибка по вине журналиста. "АП" приносит свои извинения за неправильно предоставленную информацию.

КНР предоставляет правительству Таджикистана безвозмездную помощь в размере 900 миллионов китайских юаней ($129,5 млн.) для подготовки и реализации проекта по строительству здания парламента и здания правительства Таджикистан, проектов в областях транспорта, коммуникационных услуг, культуры, образования, говорится в Соглашении между правительствами Таджикистана и КНР о предоставлении безвозмездной помощи.

Документ был подписан в середине текущего месяца в ходе визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцян в Душанбе.

Как пояснили «АП» в министерстве экономического развития и торговли РТ, данные средства являются дополнительным финансированием к 1,5 миллиарда юаней, договоренности о предоставлении которых сторонами были подписаны ранее.

Напомним, соглашение относительно выделения Китаем безвозмездной помощи в размере 1,5 миллиарда юаней ($215 млн.) для строительства зданий правительства и парламентского комплекса в Душанбе были достигнуты в сентябре прошлого года в ходе госвизита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Пекин.

Строительству парламентского и правительственного комплекса в Душанбе президент Таджикистана и китайский премьер дали старт 13 октября.

Новое здание парламента будет построено по столичному проспекту Рудаки, высота основного здания составит 49,7 метров, а с учетом купола высота достигнет 70 метров. Общая площадь парламентского комплекса займет 42 тыс. 874 квадратных метра.

Будущее здание парламента страны Фото пресс-службы президента Таджикистана

Здание правительства Таджикистана будет расположена в центре Душанбе на территории проспектов Рудаки и Исмоили Сомони на площади 10,27 га, где будут построены 15-этажное здание правительства и два 13-этажных здания подведомственных правительству управлений.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus