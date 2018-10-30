Автомобили Ravon производства GM Uzbekistan снова появились на российском рынке - они поступили в автосалоны города Уфа, сообщает «Российская газета».

По данным "РГ", машины пока покупателям не предлагаются. Впрочем, даже если продажи стартуют - нет никакой уверенности в том, что на автомобили сохранится прежний спрос. Дело в том, что их цена может вырасти едва ли не вдвое. По имеющейся информации, за седан R3 в максимальной комплектации дилер намерен просить 1 000 050 рублей, за аналогичный R4 - 1 089 000, тогда как ранее они стоили 579 000 и 629 000 рублей соответственно.

«Цены еще не утверждены, поэтому машины пока купить нельзя», — рассказал менеджер уфимского автосалона.

С июня 2018 года в России не было зафиксировано ни одной продажи автомобиля компании GM Uzbekistan. В итоге автомобили марки Ravon исчезли из российских автосалонов. Сообщалось, что это связано со сменой руководства в узбекской компании. Также пояснялось, что компания рассматривает возможность поднять цены на 200 тысяч рублей ($3100), чтобы машины, экспортируемые в Россию, были не дешевле продаваемых в Узбекистане.

Как пояснил глава «Узавтосаноата» Шавкат Умурзаков, поставки прекратились потому, что они стали убыточными: из-за введения утилизационного сбора в РФ стоимость автомобилей возросла примерно на $1400. Чиновник сообщил, что уменьшение себестоимости продукции на 11% позволит в ближайшее время вернуться на российский рынок.

Под брендом Ravon компания GM Uzbekistan начала экспортировать свои автомобили с октября 2015 года.

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