Наша коллега Саодат Рахими заняла первое место в номинации «Лучшая газетная/интернет-публикация» за материал о подвигах таджикских спасателей за последний год, в которых они сработали, как в кино.

В конкурсе, приуроченном к международному дню снижения риска стихийных бедствий, были представлены 35 работ в жанрах видео, аудио и печатной журналистики.

Отбор конкурсных заявок проводили жюри-представители Союза журналистов Таджикистана во главе с председателем Зинатулло Исмоилзода.

В номинации «Лучшая телевизионная работа» победителем стала главный редактор Национального филиала МТРК МИР в Республике Таджикистан Вера Исмаилова, а в номинации «Лучшая работа на радио» - представитель радио «Садои Душанбе» Сурайё Шучоат.

Призеров поздравили первый заместитель председателя КЧС генерал-майор Р.Шохиён, представители Всемирной продовольственной программы ООН и ЮНИСЕФ, отметив важность работы СМИ в информировании населения. Журналисты были награждены памятными призами и дипломами.

Саодат Рахими Фото из личного архива

В КЧС РТ сообщили, конкурс на лучшие работы журналистов решал несколько задач. Главная - освещение вопросов, связанных с пропагандой культуры безопасности жизнедеятельности среди населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций, безопасность на водных объектах, а также информирование населения о деятельности КЧС и всех структур, входящих в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций нашей страны.

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