Родственники мужа выбросившейся с 13 этажа гостиницы в Мекке молодой женщины из Таджикистана продолжают утверждать, что девушка была психически больна. По их словам, Мохира Мансурова заболела после свадьбы, а в Мекку ее с мужем отправили для того, чтобы ей там полегчало, сообщил «АП» пресс-секретарь Комитета по делам религии Таджикистана Афшин Муким.

Он сообщил, что сотрудники комитета навестили семью погибшей девочки, и родственники рассказали историю Мохиры.

«Фуркат Мансуров - отец Мохиры рассказал, что его дочь была здорова, и не болела никакими психическими заболеваниями», - отметил Муким.

Кстати, ранее брат погибшей паломницы Иброхим Мансуров сообщил в письме «АП», что его сестра никогда не болела, и не состояла на учёте для душевнобольных.

Между тем, Самиджон Халимов - свёкор Мохиры, сообщил, что девушка росла у них перед глазами, и была здоровой внешне.

"Однако, по его словам, она заболела уже после обряда "никох". После обряда ей стало плохо, но мы скрывали, не хотели, чтобы другие узнали об этом. Я даже близким родственникам не рассказал об этом. О болезни снохи я рассказал только мулле. Мулло пришел и прочитал специальную молитву для ее исцеления. Нам рекомендовали отправить Мохиру в Хадж, чтобы ей стало лучше», - отметил свекор погибшей, чьи слова цитирует Афшин Муким.

22-летняя Мохира выбросилась с 13 этажа гостиницы около мечети Харам в городе Мекка 21 октября.

В Комитете по делам религии при правительстве Таджикистана «АП» тогда сообщили о том, что это было самоубийство, и что женщина страдала психическим заболеванием.

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