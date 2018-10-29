Путин и Мирзиёев нажали на символическую кнопку начала строительства АЭС в Узбекистане, 19 октября 2018 года, Ташкент

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев 19 октября запустили строительство первой на территории Центральной Азии атомной электростанции.

Какие минусы и плюсы может ждать Таджикистан от возведения этой махины?

Символическую кнопку главы двух стран нажали 19 октября в ташкентском «Узэкспоцентре», хотя АЭС планируется строить на территории богатой урановыми залежами Навоийской области.

Специалисты «Узатома» и «Росатома», наблюдавшие за церемонией в режиме видеоконференции, объявили о начале инженерных изысканий для выбора площадки строительства первой АЭС в Узбекистане, говорится в сообщении пресс-службы узбекского президента.

Строить узбекскую АЭС будет «Росатом», которым больше всего в мире возведено таких объектов как - 34 энергоблоков в 12 странах мира.

Пресс-служба президента Узбекистана отмечает, что АЭС будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения «3+» мощностью 1200 МВт каждый, которые являются самыми современными и безопасными. То есть, совокупная мощность станции будет составлять 2400 МВт.

«Атомная энергия является экологически чистой. АЭС не образуют вредный угарный газ. В результате запуска атомной электростанции будет достигнута экономия значительных объемов природного газа. Снизятся выбросы в атмосферу углекислого газа до 14 миллионов тонн, и оксидов азота на 36 тысяч тонн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при реализации проекта будут строго соблюдаться все международные требования к строительству АЭС.

Первый энергоблок станции будет сдан в эксплуатацию в 2028 году. Стоимость проекта ориентировочно составит $13 млрд., из них экспортные инвестиции российской стороны - $11,3 млрд.

Макет будущей АЭС в Узбекистане

Зачем Узбекистану АЭС?

В Узбекистане с каждым годом растет нехватка электроэнергии, так как растут и потребности на неё.

В 2006 году потребность в электроэнергии в Узбекистане составляла 49,3 млрд кВт.ч, к 2017 году она выросла до 60,7 млрд. кВт.ч, а к 2020 году, (по прогнозу) - до 71,8 млрд. кВт.ч.

Основу узбекской энергетической системы на данный момент составляют тепловые электростанции (ТЭС), где генерируется около 86% электроэнергии, производимой в республике, на ГЭС же приходится всего 14%.

Нехватку электроэнергии республика вынуждена частично покрыть за счет её импорта у соседей, в том числе у Таджикистана.

Таким образом, новое руководство Узбекистана посчитало, что закрыть дефицит полностью можно за счет строительства АЭС. Тем более Узбекистан богат залежами урановых руд. Страна занимает второе место по запасам урана среди стран СНГ.

Немаловажным аргументом в пользу строительства АЭС является также тот факт, что срок службы оборудования таких станций составляет до 50-60 лет, а ТЭС - 30-35 лет.

Таджикская энергия всё же потребуется?

С необходимостью для Узбекистана в строительстве АЭС полностью согласен академик Международной инженерной академии - Бахром Сироджев.

«Узбекистан на данный момент испытывает острый дефицит электроэнергии, который можно будет покрывать только возведением АЭС», - считает он.

По его словам, годовая выработка электроэнергии на предполагаемой АЭС после её запуска на полную мощность (2400 МВт) составит около 16 млрд. кВт.ч

«С учетом того, что коэффициент использования установленной мощности в атомной энергетике выше, чем в гидроэнергетике, узбекская АЭС будет вырабатывать электроэнергию почти на уровне Рогунской ГЭС (установленная мощность 3600 МВт)», - пояснил Сироджев.

Он отметил, что Таджикистан может ежегодно заработать примерно $50 млн., за счет поставок своей электроэнергии узбекским потребителям даже после запуска в соседней стране АЭС.

«Дело в том, что ГЭС, по сравнению с АЭС, являются более гибкими: нагрузку в зависимости от потребностей на ГЭС можно увеличивать и снизить, что не скажешь про АЭС. В связи с этим Таджикистан после запуска Рогунской ГЭС может улучшить качество подаваемой электроэнергии во время утреннего и вечернего пика в соседней стране», - сказал Сироджев.

Он подчеркнул, что такая практика существовала до конца нулевых годов, во время функционирования Единой электроэнергетической системы ЦА.

Конкурентом не будет

Специалисты отмечают, что вырабатываемая предполагаемой узбекской АЭС электроэнергия не сможет конкурировать на региональных рынках с таджикской электроэнергией, которая почти полностью производится на ГЭС.

«Себестоимость гидроэнергии намного ниже, чем себестоимость атомной энергии, - сказал «АП» эксперт по энергетическим вопросам Камолиддин Сироджиддинов. -

Соответственно, на рынках региона, скажем афганском рынке, узбекская электроэнергия не сможет конкурировать с таджикской, хотя бы потому, что последнюю можно будет предложить покупателю по более низкой стоимости».

«Единственный рынок, который может потерять Таджикистан после появления в Узбекистане атомных мощностей – это узбекский», - допускает эксперт.

Опасность АЭС пока ещё никто не отменял

Секретарь таджикского национального комитета по большим плотинам Хомидджон Орифов считает, что Узбекистану нужно было отказаться от идеи строительства на своей территории АЭС.

«Атомная энергетика очень опасна с точки зрения экологии. Неспроста многие страны мира стали отказываться от неё. В Казахстане несколько лет назад говорили о строительстве АЭС, но взвесив все «за» и «против», приняли правильное решение, отказавшись от неё», - сказал он.

Орифов отметил, что Узбекистан для обеспечения станции топливом будет разрабатывать собственные урановые месторождения в Навоийской области, которая расположена между Бухарой и Самаркандом.

«Куда потом будут девать радиоактивные отходы, как и где их будут хоронить, а если вдруг, не дай Бог, какая-та авария, тем более, строить планируется в сейсмоактивном регионе? То есть, существует много вопросов, на которые сложно ответить однозначно», - подчеркнул энергетик.

При этом он напомнил про серии катастрофических землетрясений, произошедших в 70-80 годов в городе Газли (Бухарская область), когда магнитуда землетрясений по шкале Рихтера достигала 8-9 баллов.

Кроме того, отметил энергетик, АЭС по истечению срока службы нужно будет снять с эксплуатации, то есть демонтировать её энергоблоки, как любой ядерный или радиационно опасный объект, и содержать в могильниках.

Назначенный срок службы российских АЭС составляет 30 лет, продолжительность дополнительного срока службы не более 30 лет.

Гидроэнергетические объекты, подчеркнул Орифов, можно реконструировать, модернизировать и использовать столетиями.

«Я думаю, можно было совместно с Таджикистаном осваивать огромные водно-энергетические ресурсы Зеравшанской реки. Ведь гидроэнергия является наиболее дешевой и экологически чистой энергией», - заключил таджикский энергетик.

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