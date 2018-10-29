Сегодня, 29 октября, в Индонезии, в четвертьфинальном матче чемпионата Азии-2018 среди молодежных сборных до 19 лет сборная Таджикистана встречается с командой Южной Кореи.

В индонезийском городе Бекаси сегодня состоится матч за выход в полуфинал чемпионата Азии-2018 между молодежными сборными Южной Кореи и Таджикистана.

Четвертьфинальный матч чемпионата Азии-2018 состоится на стадионе «Патриот Цандрабага» в Бекаси и начнется в 16:00 часов по местному времени (в 14:00 – по душанбинскому).

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «молодежки» Таджикистана Мубин Эргашев, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что его команду ждет непростой поединок против сильного соперника, однако его подопечные приложат максимум усилий для того, чтобы выйти в следующий раунд турнира, сообщает сайт Федерации футбола Таджикистана.

- Хочу поздравить всех моих коллег с выходом в следующий раунд чемпионата Азии. У нас была тяжелая группа – матчи против Китая, Малайзии и Саудовской Аравии отняли много сил и эмоций. Это во второй раз в истории таджикского футбола, когда молодежная сборная Таджикистана выходит из группы в финальной части чемпионатов Азии. Два года назад это было на турнире в Бахрейне, - напомнил тренер.

По словам Эргашева, сейчас нашим футболистам нужно постараться выйти в следующую стадию – ведь на кону путевка на чемпионат мира-2019.

- Соперник по четвертьфиналу у нас очень сильный. Мы с большим уважением относимся к сборной Южной Кореи, которая на групповой стадии показала очень хорошую игру.

Да, нам будет тяжело, но это футбол. Наши игроки прекрасно понимают, что нужно отдавать себя полностью в игре. Нужно выходить на поле и биться до последнего – за команду, за ребят, которые из-за травм выбыли из строя, за страну, за болельщиков, которые их поддерживают, - сказал рулевой молодежной сборной Таджикистана.

Победитель этой игры встречается в полуфинале со сборной Катара, победившей Таиланд со счетом 7:3.

На групповом этапе Южная Корея сыграла вничью с Австралией (1:1), а также дважды с одинаковым счетом 3:1 обыграла сборные Иордании и Вьетнама.

Сборная Таджикистана в стартовом матче победила КНР (2:0), сыграла вничью с Малайзией (2:2) и уступила команде Саудовской Аравии 1:3.

Согласно регламенту, на стадии плей-офф в случае если основное время матча завершится ничейным результатом, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если и в овертаймах победитель не определится, то игра перейдет в серию пенальти.

Четыре лучшие команды чемпионата Азии-2018 в Индонезии получат путевки на молодежный чемпионат мира (U-20), который в мае следующего года пройдет в Польше.

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