Душанбинский «Истиклол» в седьмой раз в своей истории завоевал Кубок Таджикистана, переиграв в финальном матче турсунзадевский «Регар-ТадАЗ».

Встреча, которая прошла сегодня на Центральном стадионе Вахдата в присутствии более 15 тысяч зрителей, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Комрон Турсунов, который был признан лучшим игроком матча.

На церемонии закрытия финальной встречи Кубка страны приняли участие председатель Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ Ахтам Абдуллозода, председатель города Вахдат Рахмонали Амирзода, вице-президенты Федерации футбола Таджикистана Дилшод Джураев и Алишер Урунов, а также уполномоченный представитель компании «Huawei» в Таджикистане Цуй Фэн.

Победитель Национального Кубка душанбинский «Истиклол» помимо золотых медалей и трофея также получил денежный приз в размере 30 тысяч сомони. Финалисту Кубка страны турсунзадевскому «Регар-ТадАЗу» достались серебряные медали и денежный приз 20 тысяч сомони.

Лучшим игроком финальной встречи был признан автор победного гола Комрон Турсунов, который получил памятный приз из рук уполномоченного представителя компании «Huawei» в Таджикистане Цуй Фэна.

с сайта fft.tj 1 /10

Все финалы Кубка Таджикистана (1992-2018) :

1992 – «Памир» (Душанбе) – «Регар» (Турсунзаде) – 1:0

1993 – «Ситора» (Душанбе) – «Равшан» (Куляб) – 0:0. По пенальти – 5:3

1994 – «Равшан» (Куляб) – «Шодмон» (Гиссар) – 2:1

1995 – «Пахтакор» (Джаббор Расулов) – «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – 0:0. По пенальти – 3:2

1996/1997 – «Вахш» (Курган-Тюбе) – «Худжанд» (Худжанд) – 4:0

1997/1998 – «Худжанд» (Худжанд) – «Ранджбар» (Восе) – 2:1

1998 – «Варзоб» (Душанбе) – «Худжа Каримов» (Гозималик) – 3:1

1999 – «Варзоб» (Душанбе) – «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – 0:0. По пенальти – 4:2

2000/2001 – «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – «Варзоб» (Душанбе) – 4:2

2001/2002 – «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – «Худжанд» (Худжанд) – 3:1

2002 – «Худжанд» (Худжанд) – «Вахш» (Курган-Тюбе) – 3:0

2003 – «Вахш» (Курган-Тюбе) – «Олимп-Ансол» (Куляб) – 3:1

2004 – «Авиатор» (Бободжон Гафуров) – «Уротеппа» (Истаравшан) – 5:0

2005 – «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – «Вахш» (Курган-Тюбе) – 1:1. По пенальти – 3:1

2006 – «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – «Хима» (Душанбе) – 2:1

2007 – «Парвоз» (Бободжон Гафуров) – «Хима (Душанбе) – 1:0

2008 – «Худжанд» (Худжанд) – «Энергетик» (Душанбе) – 2:1

2009 – «Истиклол» (Душанбе) – ЦСКА «Памир» (Душанбе) – 3:1

2010 – «Истиклол» (Душанбе) – «Худжанд» (Худжанд) – 5:0

2011 – «Истиклол» (Душанбе) – «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – 0:1

2012 – «Истиклол» (Душанбе) – «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – 1:1. По пенальти – 5:6

2013 – «Истиклол» (Душанбе) – «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – 2:0

2014 – «Истиклол» (Душанбе) – «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – 5:2

2015 – «Истиклол» (Душанбе) – «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – 2:2. По пенальти – 6:5

2016 – «Истиклол» (Душанбе) – «Хосилот» (Фархор) – 2:2. По пенальти – 3:2

2017 – «Истиклол» (Душанбе) – «Худжанд» (Худжанд) – 0:2

2018 – «Истиклол» (Душанбе) – «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – 1:0

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