Таджикистан и Туркменистан достигли договоренности относительно необходимости активизации работ по прокладке железной дороги, соединяющей эти две страны посредством территории Афганистана.

Вопрос достройки дороги обсуждался в минувшую пятницу, 26 октября, в ходе прошедшего в Душанбе очередного заседания совместной Межправительственной таджикско-туркменской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

На заседании была отмечена необходимость активизации работ по строительству этого важного инфраструктурного проекта – строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, с целью его своевременного ввода в эксплуатацию.

Месяц назад туркменское внешнеполитическое ведомство выразило «недопонимание» заявлением посла Таджикистана в Узбекистане Содика Ашурбойзода по поводу приостановки строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан «до лучших времен». Отмечалось, что комментарии туркменской стороны по вышеназванному заявлению в официальном порядке доведены до МИД Таджикистана.

20 сентября этого года в интервью российскому изданию «Коммерсант», посвященному развитию транзитных транспортных потоков в Узбекистане, Ашурбойзода отметил, что улучшение отношений с Узбекистаном заставило Душанбе «отложить до лучших времен» идею железной дороги из Туркменистана до Таджикистана через север Афганистана.

Какие-либо комментарии по этому вопросу в таджикском внешнеполитическом ведомстве «АП» тогда получить не удалось.

Карта железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан

Ж\д Туркменистан-Афганистан-Таджикистан

Меморандум о строительстве железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан был подписан в марте 2013 года президентами трех стран.

Таджикистан с использованием данной дороги мог бы выйти на международные железнодорожные пути в обход Узбекистана, который в то время под различными предлогами препятствовал движению таджикских грузовых поездов через свою территорию.

Первую очередь этой дороги - Атамырат-Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) - запустили в конце 2016 года при участии президентов двух стран.

Однако, правительство Туркменистана не одобрило подписанный Таджикистаном и Афганистаном протокол о дальнейшей реализации проекта по строительству железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

Между Таджикистаном и Афганистаном существовали спорные моменты по выбору маршрута этой дороги через территорию Афганистана. Были предложены два маршрута. Протяженность короткого маршрута, который предложил Таджикистан, составляет 160 километров. Предложенный афганской стороной маршрут составлял свыше 500 километров.

В итоге сторонам удалось договориться и подписать соответствующий протокол. В 2014 году они направили его на подписание правительству Туркменистана.

Также оставалось под вопросом строительство таджикско-афганского участка в связи с ситуацией на афганской территории: Азиатский банк развития, который ранее взял на себя финансирование прокладки афганского участка этой дороги, приостановил поддержку этого проекта из-за напряженной обстановки в соседней стране.

Ранее АБР выделил $9 млн. грантовых средств для разработки технико-экономического обоснования будущей железной дороги.

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