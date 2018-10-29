Приговоренный Верховным судом Таджикистана к 28 годам лишения свободы экс-глава Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД республики Файзулло Гадоев был задержан с крупной партией наркотиков в начале лета текущего года в Узбекистане. Об этом «АП» сообщил источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

Разработкой Гадоева, как перевозчика афганских наркотиков через территорию Таджикистана в Узбекистан, занимались совместно органы правопорядка двух соседних государств на протяжении нескольких лет.

«При задержании у него была обнаружена и изъята, кроме крупной партии наркотиков, большая сумма наличных денег», - сообщил источник.

После задержания спецслужбы Узбекистана передали Файзулло Гадоева Таджикистану.

Файзулло Гадоев является уроженцем района Сарыассия Сурхандарьинской области Узбекистана.

После увольнения с поста начальника УБНОН МВД Таджикистана в 2007 году числился пенсионером органов внутренних дел республики.

28 лет колонии за наркоторговлю

Экс-глава УБНОН МВД Файзулло Гадоев 15 октября был приговорен к 28 годам лишения свободы с отбыванмием наказания в колонии строгого режима за наркоторговлю.

Он был признан виновным по четырем статьям УК РТ: 200 ч.4 п. «в,д» (незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта, с использованием служебного положения, в особо крупных размерах), 262 ч.3 п. «б» (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере), 314 ч.3 (злоупотребление должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия), 316 ч.3 п. «в» (превышение должностных полномочий) и 319 ч.4 п. «в,г» (получение взятки) УК РТ.

Гадоев был также лишен специального звания «генерал-майор милиции». Все ранее врученные Гадоеву нагрудные знаки и медали были аннулированы.

Файзулло Гадоев работал в органах внутренних дел с 1982 года. С 1995 года работал в Управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ, в сентябре 2002 года – возглавил это Управление, а в ноябре 2007 освобожден от занимаемой должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

«Гадоев начинал работу в уголовном розыске Фрунзенском районе столицы. Затем его перевели в МВД, в УБНОН. Там он показал себя хорошим оперативником, потихоньку подымался по карьерной лестнице. Будучи начальником управления, вышел на передовые позиции по показателям, за что получил звание генерала. Он всегда вел себя скромно», - рассказал «АП» один из ветеранов органов внутренних дел.

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