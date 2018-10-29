На фото изображены шесть мужчин, стоящих по колено в воде в арыке на хлопковом поле. Фото инцидента распространилось в соцсетях 27 октября. Оно вызвало широкое обсуждение со стороны пользователей, отмечает CA-NEWS (UZ).

Сам инцидент произошел 25 октября в Акурганском районе Ташобласти, сообщает Kun.uz. Поводом для странной акции, как отмечает издание, стало недовольство узбекского вице-премьера по поводу несвоевременного орошения полей.

Вице-премьер Узбекистана Зоир Мирзаев таким образом решил наказать шестерых чиновников, не обеспечивших полив пшеничных полей. Он заставил заместителя хокима Аккурганского района по сельскохозяйственным вопросам Шерзода Мурадова, главу области по сельскому и водному хозяйству Тохира Мирзакаримова, главу Аккурганского отделения по сельскому и водному хозяйству Шарофа Ахмедова, аксакала махалли «Озод» Закира Мусабекова, директора фермерского хозяйства «Мавлонбой» Зокира Мавлонова и директор фермерского хозяйства «Абдуносир Гулом» зайти в арык и простоять в воде в виде наказания.

На снимок обратило внимание министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана. Оно попросило очевидцев прислать данные о том, где и при каких обстоятельствах сделано фото.

Как пишет ИА Фергана, позднее в социальных сетях появилась фотография, на которой также изображены шестеро мужчин — теперь с камнями в руках. По данным Kun.uz, снимок также был сделан 25 октября, в Бекабадском районе Ташкентской области. В это время, как отмечают источники издания, в регионе находился вице-премьер Узбекистана Зоир Мирзаев.

Мужчины с камнями в руках. Фото с сайта Kun.uz

По неофициальной версии, это стало наказанием за то, что люди не подготовили почву для посевов. Ранее, как сообщалось, вице-премьер Узбекистана выразил недовольство уровнем сельскохозяйственных работ в Бекабадском районе и показал камни, лежавшие на полях. Глава района тогда получил замечание.

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