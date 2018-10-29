В Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Рейс следовал из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг.

Индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737 рухнул в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 188 человек, включая экипаж.

Судя по записям, борт перестал выходить на связь над морем. Воздушное судно взлетело в 6:20 по местному времени и уже в 6:33 исчезло с радаров, сообщают СМИ со ссылкой на Reuters.

Официальные лица в Индонезии признали катастрофу самолета.

Отмечается, что соответствующее заявление сделали представители местного спасательно-поискового ведомства.

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