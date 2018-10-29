Файзулло Гадоев, бывший начальник Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств Министерства внутренних дел республики, осужден на 28 лет колонии строгого режима за наркоторговлю.

Судебная коллегия Верховного Суда Таджикистана приговорила Гадоева 15 октября, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Экс-глава УБНОН МВД признан виновным по четырем статьям УК РТ: 200 ч.4 п. «в,д» (незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта, с использованием служебного положения, в особо крупных размерах), 262 ч.3 п. «б» (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере), 314 ч.3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 316 ч.3 п. «в» (превышение должностных полномочий) и 319 ч.4 п. «в,г» (получение взятки) УК РТ.

Также, с применением статьи 51 УК, Гадоев лишен специального звания «генерал-майор милиции».

Приказом министерства внутренних дел, все ранее врученные Гадоеву нагрудные знаки и медали были аннулированы.

Файзулло Гадоев работал в органах внутренних дел с 1982 года. В 1995 году работал в Управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ, в сентябре 2002 года – возглавил это Управление, а в ноябре 2007 года был освобожден от занимаемой должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

В правоохранительных органах не сообщают подробности данного дела: когда именно и при каких обстоятельствах был задержан Гадоев.

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