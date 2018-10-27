Садуллаев больше года работал заместителем министра народного образования.

В Узбекистане уволен заместитель министра образования, 24-летний Алишер Садуллаев — самый молодой чиновник, работавший на такой должности, сообщает Uznews.uz со ссылкой на указ президента, подписанный 25 октября.

Садуллаев переведен на пост первого заместителя председателя центрального совета Союза молодежи Узбекистана. Причиной отставки стал «переход на другую работу».

Были ли другие причины для увольнения, не уточняется, отмечает ИА Фергана.

Алишер Садуллаев — выпускник Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте. После окончания вуза работал директором учебного центра.

В правительство был назначен в середине 2017 года, после того как на съезде движения «Камолот» выступил перед президентом Узбекистана с предложениями по улучшению качества преподавания иностранных языков.

Он был единственным, кто сохранил свой пост после увольнения в июле Улугбека Иноятова с поста министра народного образования Узбекистана, на котором он находился более пяти лет.

Вместе с Иноятовым своих должностей летом этого года лишились трое из четверых его заместителей – Кадирбай Бектурдиев, Жахонгир Сидиков и Дилшод Кенжаев.

23-летний Алишер Садуллаев, известный также тем, что предлагал законодательно запретить привлечение учителей к общественным работам и призывал молодежь к проведению скромных свадеб, свой пост тогда сохранил.

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