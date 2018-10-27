Россия предоставит Кубе госкредит в размере более 50 миллионов долларов на на приобретение российской военной техники. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника в сфере военно-технического сотрудничества.

Как рассказали изданию два источника в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), подписание пакета соглашений состоится на 16-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в конце октября в Гаване.

При этом, по информации собеседников в отрасли, распорядительные документы по пакету соглашений в сфере ВТС уже подписаны.

Речь идет о закупках бронетанковой техники и, возможно, авиации из наличия Минобороны, уточнил источник в сфере оборонной промышленности.

«Кроме этого они будут брать запасные части, инструменты и принадлежности, а также имущество для ранее поставленной техники, и обслуживать, например, Т-62 или БТР-60»,— сказал он.

В 2016 году Россия и Куба подписали программу технологического сотрудничества до 2020 года.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus