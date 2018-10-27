В верховьях реки Ходжаобигарм при подъеме к месту паломничества Арча-Мазар нашли фрагмент метеорита весом около 1,5 кг.

Как рассказал "АП" Бахтиёр Разыков, преподаватель Российско-Таджикского (Славянского) университета, фрагмент изменённого временем метеорита был обнаружен случайно во время туристического маршрута группы студентов университета в верховьях реки Ходжаобигарм.

«При подъёме к месту паломничества Арча-Мазар произошло обрушение склона под воздействием талых снежных вод. На оголённом склоне в песчаных породах красного цвета я нашёл тяжёлый камень темного цвета и затем почистил его снегом», - рассказывает Разыков.

По его словам, камень чёрного цвета с синеватым, а местами с буроватым оттенком имеет оплавленную поверхность, на поверхности наличествуют характерные углубления – ямки с ржавчиной, напоминающие как бы отпечатки пальцев в мягкой глине, называемые регмаглиптами, вытянутые в виде желобка формы. Объем фрагмента 340 см3, а вес составляет 1440 граммов.

Найденный в верховьях Ходжаобигарма метеорит

По визуальному осмотру камня геологи из России предположили, что найденный образец - это железо-каменный метеорит.

«Василий Лаврушин - заместитель директора Института геологии и Иван Брагин - научный сотрудник Института геологии и природопользования ДВО РАН, которые в Таджикистане занимались в это время отбором проб термальной воды и радонового пара месторождения Ходжаобигарм, дали предварительное заключение, что найденный природный образец - это железо-каменный метеорит, добавив, что в любом случае следует провести анализ образца», - сообщил Разыков.

Последующее исследование образца в Центральной химической лаборатории Главного управления геологии показало, что от метеорита сохранилась только форма и остаточная намагниченность, но изменилось под влиянием метаморфизма и гидротерм содержание, и теперь он представляет собой гётит.

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